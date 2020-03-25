高雄市超前部署 3月初即建議室內百人以上活動停辦

中央流行指揮中心今天宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，減低社區感染風險，高雄市政府未雨綢繆，早在3月初大甲鎮瀾宮遶境活動引爆爭議時，即建議轄內宮廟、教會盡量停辦，各活動場所更應到量測體溫、列冊追蹤等八大要求，23日防疫會議更進一步要求市府所屬機構5月3日前關閉場館，部署超前。

高雄市政府3月初在防疫會議決議，建議室內100以上，室外1000人以上活動，最好停辦，各種活動，也應遵守量體溫、酒精消毒、戴口罩、列冊追蹤、設觀察員督導八大防疫措施。

3月23日防疫會議後，高雄市長韓國瑜更進一步宣布市內老人活動、各里活動中心、長照站、C級社區關懷據點、原民會文化健康站、中正技擊館、左營世運主場館、國際游泳池、中正運動場的健身中心、楠梓射擊館等公共活動場所暫時關閉至5月3日止，相關室內活動形同間接停辦，避免人群聚集，演成群聚感染。

配合防疫，高雄市三民區及苓雅區幾間大型教會， 預訂本周起改為線上聚會長達5周。有些教會則研議改為在空氣流通的戶外聚會。