防疫升級 澎湖縣政府啟動分組異地辦公

澎湖縣政府嚴防辦公室群聚感染風險，25日啟動分組、異地辦公。澎湖縣長賴峰偉視察首日辦公情形時表示，縣府防疫高規格，分組、異地辦公提前上路，分散感染風險，維持縣府正常運作。

賴峰偉說，因應疫情高漲，縣府實施分組異地辦公措施，一旦縣府行政人員如同其他機關員工染疫，仍維持服務能量。2個辦公區各有一組行政人員為民眾提供服務，無論民眾從任何一個辦公區入口洽公，都有專人受理，為民服務不中斷。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情不斷增溫，澎湖縣政府擬訂分組異地辦公計畫，將縣府辦公場所分為2區，第1、2棟為第1區，第3棟及單身宿舍L型建築為第2區，人員分為2組互換辦公地點，2區通道封閉，獨立通道進出，避免交叉感染，造成單位運作功能停擺。

澎湖縣政府表示，為減少病毒傳染流竄，縣府公文傳遞以限時分流，減少傳遞次數與範圍，第1區與第2區上、下午各開放2次，每次以20分鐘為限，人員不接觸，公文傳遞前、後均消毒。

依澎湖縣政府規劃，為分散感染風險，第1階段分組異地辦公首先由財政、社會、行政、政風、人事5處先行試辦；第2階段陸續加入建設處、民政處、教育處、主計處、旅遊處及府外機關等單位。