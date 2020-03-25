樹德家商「愛心實物銀行」 擴大捐助受疫情影響學生

高雄市樹德家商6年前為顧及經濟弱勢學生能安心就學，積極籌設辦理「樹德食物銀行」，去年更名為「樹德愛心實物銀行」，協助全校有需要的學生。近期因應新冠肺炎疫情持續延燒，重挫相關旅遊、航空及餐飲等行業，在校長陳茂霖的號召下，擴大資助在此波遭逢失業或減薪的學生家長，以穩定學生學習信心。

樹德家商在108學年度打造「生命教育中心」，並將原有「食物銀行」更名為「樹德愛心實物銀行」。除原本提供校園餐券外，擴大辦理募集二手衣、二手腳踏車、二手手機及日常用品等項目，來協助更多有需要的學生。校方秉持提供經濟弱勢學生安心就學服務理念，由輔導處老師帶領學聯會幹部及各班輔導股長，負責推動執行活動，積極推廣「資源不浪費、愛心不打烊」的愛心校園，協助全校經濟弱勢的同學，享有一份飽足溫暖的早餐、午餐或用品，讓他們安心就學。

陳茂霖表示，「樹德愛心實物銀行」的基金來源，由校內教職員工生、學校董事、學生家長及社會善心人士等所捐贈，此外也發動全校募捐發票及舉辦愛心義賣等活動籌措基金。開辦6年來，總計發出近150萬元的食物劵，上千名學生受惠。