影／東港警方購「防暴臂盾」 員警誇：攻守兩相宜

因應街頭突發事故多樣性，為避免警察同仁因公受傷，屏東縣警局東港警分局長劉清俊日前尋求社會資源協助，經地方善心人士提供善款採購20面的「防暴臂盾（手臂盾牌）」，今天下午利用主管會報時間發送外勤同仁，並由教官教導使用技巧和方法；首次使用的員警發現，這個非制式裝備攻守兩相宜，是防暴和鎮暴的利器。

劉清俊說，員警在外執行勤務或處理事故，常有不可抗力之突發事故，若就近無掩蔽物供防禦，易造成同仁執勤受傷，有必要添加防護設備，提高員警安全維護作為，因此尋求善心人士捐贈經費購置手臂盾牌，提供員警執勤使用，各外勤單位均有1至2面的臂盾，希望同仁善用該利器保護自己。

他說，各外勤單位使用可放在巡邏車上，讓同仁在處理棘手的案件時，可隨時拿出臂盾，做為防禦武器；若狀況升高時，同仁可視現場情形，一面執行攻擊，一面進行防禦，使同仁的執勤更能得心應手，實為警察強而有力的後盾。

員警說，「防暴臂盾」具防刀、棍及快速破窗等功能，是一面採鋁合金打造，呈現U型的小盾牌，當警員遭遇持武器歹徒攻擊時，可迅速配戴在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，另外設置在臂盾前方的鐵片，也能順利破窗，能在攻堅行動中提供強力防護，另對於處置因民眾情緒不穩的突發性攻擊事件與酒醉鬧事等狀況，能有效遏止並保護員警執勤安全。