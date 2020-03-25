「將軍好宅」開箱眷村家庭生活物件 嚐陸海空3軍冰淇淋

高雄市立歷史博物館今天起在「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」的明德新村5號，推出全新互動展覽空間「將軍好宅」，透過開箱眷村家庭成員的生活物件，呈現左營眷村食、衣、住、行、育樂等相關生活主題。主辦單位還跟鹽埕區的商家合作，開發了陸軍綠、海軍白、空軍藍三軍顏色義式冰淇淋，讓民眾邊吃、邊認識眷村「宅」歷史。

高雄市文化局長林思伶、政戰局眷服處代表海軍陸戰隊指揮部上校李明坤、外交部南部辦事處長莊恆盛、高雄市國軍眷村文化發展協會總韓事孟繁珩、及高史博館長王御風，參與「將軍好宅」的開幕。民歌手王瑞瑜現場帶來《外婆的澎湖灣》、《木棉道》、《春風》、《想你》等膾炙人口的組曲，大家一起重溫竹籬笆裡的眷村氛圍。

左營明德新村住民以海軍高級將領家眷為主，所以又被稱為「將軍村」，獨棟院舍的日式建築，寬闊庭院、環境清幽，與一般為人熟知的眷村連棟式平房不同，就是眷村裡的豪宅。明德新村5號「將軍好宅」，分為童年樂活、眷戀海上英雄、香味‧記憶、屬於青春的熱血、眷村好日常、巧手繡回憶等六大區。林思伶表示，「將軍好宅」把過去眷村的歷史，用年輕人的方式保留，連繫前輩的歷史、先人的生活，傳承眷村文化。

「將軍好宅」融合懷舊復古與時下開箱潮流，展示一家四口每位成員的生活用品、家庭休閒娛樂，參觀民眾可與展覽物件一同留下「好宅開箱照」，彷彿穿越時空，置身50、60年代眷村空間。王御風表示，為了有別於臺灣眷村文化園區講述的大歷史，「將軍好宅」除了有「將軍豪宅」的意思，也透過活潑的展示手法，讓年輕族群更認識眷村「宅」歷史。