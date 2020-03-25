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恆基醫院推到宅沐浴「宅急便」 臥床失能者重溫泡澡樂

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東恆春基督教醫院不讓失能者、長者能舒舒服服洗個熱水澡成為奢夢，申請補助採購到宅沐浴專車並配置專業團隊，本月起提供最舒適的到宅沐浴服務。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院不讓失能者、長者能舒舒服服洗個熱水澡成為奢夢，申請補助採購到宅沐浴專車並配置專業團隊，本月起提供最舒適的到宅沐浴服務。記者潘欣中／攝影

洗澡對一般人來說是件稀鬆平常的事，但對長期臥床失能者和長者的家屬或照護者，卻是頭痛且有摔傷風險的難事，多以擦澡取代；屏東恆春基督教醫院不讓失能者、長者能舒舒服服洗個熱水澡成為奢侈夢想，向公部片申請補助採購到宅沐浴專車，並配置專業團隊提供最舒適的沐浴服務；重溫泡熱水澡快樂的7旬吳姓老翁說，沐浴「宅急便」方便又溫馨。

恆基社服部主任廖玉貴說，對長期臥床失能者和行動不更的長者，洗澡是件難事，過去居家服務員只能給予簡單的擦澡服務，卻無法滿足長久對「好好洗個熱水澡」的渴望，長照2.0衛福部新推到宅沐浴服務專車，經濟弱勢家庭還有補助；屏北地區已有3輛，屏南地區由恆基和南門醫院申請補助各採購1輛。

恆基採購逾百萬元的「到宅沐浴車」配置3名受過專業訓練的照護員和熱水，今年3月式啟動到宅沐浴服務，範圍包括恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉，提供給65歲以上長者（55歲以上原住民長輩）、領有身心障礙證明者、50歲以上失智症患者，經評估後得以享有備受呵護的沐浴服務，低收戶自付免費，中低收自付5%。一般民眾600元，每次約1小時。

恆基院長陳志成說，到宅沐浴車團隊有專業操作員、照顧服務員及護理師，沐浴前會評估個案的身體，決定失能者或長輩當天是否可以沐浴，還有受過專業訓練的操作員，讓民眾安全地享受，沐浴時還會附帶按摩，不僅有助健康，還會產生愉悅感，更讓有需要的偏遠地區長者感受到愛與關懷。

「都快忘記泡熱水澡通過舒暢的感覺了！」因跌傷臥床5年的中低收7旬吳姓老翁說，臥床後都是擦澡，透過沐浴「宅急便」，終於得以重溫泡澡樂，心情好上好幾天；另名陳姓男子的35歲妻子因車禍長期臥床，每次幫妻子洗澡都如臨大敵，感謝專業的到宅沐浴服務，讓愛妻露出久違的快樂笑容。

屏東恆春基督教醫院不讓失能者、長者能舒舒服服洗個熱水澡成為奢夢，申請補助採購到宅沐浴專車並配置專業團隊，本月起提供最舒適的到宅沐浴服務。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院不讓失能者、長者能舒舒服服洗個熱水澡成為奢夢，申請補助採購到宅沐浴專車並配置專業團隊，本月起提供最舒適的到宅沐浴服務。記者潘欣中／攝影

沐浴 老翁 恆春

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