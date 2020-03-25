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面對全中運延期！屏東縣高中這麼說

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今天上午屏東縣政府開記者會宣布全中運延期。記者陳弘逸／攝影
今天上午屏東縣政府開記者會宣布全中運延期。記者陳弘逸／攝影

疫情不斷升溫，屏東縣境外移入確診人數已達5人，屏東縣政府原訂今天要發表全中運MV，今晨臨時改為全中運延期說明記者會。屏東縣長潘孟安表示，下午將會與教育部體育署研議延期舉辦的時間，也希望教育部能針對影響學生升學的項目作出相應的配套措施。

潘孟安在上午記者會表示，對參賽的選手與教練表示歉意，目前一切以防疫為要，等待疫情稍緩或結束再舉辦全中運。

對全中運延期一事，陸興中學校長倪孟君表示，目前防疫安全最為重要，若因為全中運造成群聚感染，並不是件好事，且縣府將防疫措施拉高到全國層級，是相當正確決定。

倪孟君還說，疫情是不可抗因素，雖然延期可能會影響學生成績，但許多優異的學生，在此之前，就在其他賽事獲得不錯的成果，甚至已經錄取大學，若能在全中運取得更好的成績，固然是選手生涯的成就，但為此而冒險並不值得，而且未來學生仍有許多表現的機會，也希望大家在對抗疫情期間能平安。

屏東高中表示，全中運為了防疫而延期，固然有其必要性，但還是希望能趕在學生申請學校之前舉辦。

屏東高中體育組組長趙翊弼表示，本次全中運共有10名學生參加，對學生來說，若延期到8月之後，同一批參賽者，面對新增的國三參賽選手，比賽的成績將會有所變動，此外，約聘僱教練需在他所帶領的選手，在全國賽事中取得的成績，才能夠擁有申請正式教練的資格。

屏東縣政府 疫情 教育部

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