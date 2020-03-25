記取SARS期間紓困經驗 謝龍介：不要口惠而實不至

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，受新冠肺炎影響，許多產業都受創，雖然政府提出100億元當擔保基金，讓銀行可放貸1千億元，藉此紓困廠商，但從SARS期間放貸不到1成例子來看，若中央督導單位沒讓銀行在審核上較彈性，可能口惠而實不至。

謝龍介說，中央有紓困方案，各縣市政府也都在規畫自己的紓困方案，像金門就提出2千元買4千元消費券措施，促進島內消費，活絡經濟。這是不錯的方案，以台南188萬人口來算，大家花37.6億就可創造75.2億元的市內消費。

謝龍介表示，依中央所提的紓困金額和其他國家相比，台灣的比例偏低，大膽去做是會得到掌聲的。謝龍介說，這次疫情，觀光、餐飲產業首當其衝，之前台南市調漲房屋稅，黃偉哲上任後已調低，這次遭遇疫情，應該對觀光業者有減免房屋稅、地價稅的措施，讓業者不致關門、員工失業。

17年前SARS期間，中央為紓困業者，提出96億元當擔保基金，可放貸960億元，但實際上放貸不到1成金額。現在中央也祭出可放貸1千億元的計畫，但已有商家要借貸，銀行人員說錢還沒下來，無法辦理。謝龍介希望不是銀行怕有呆帳，找不借錢的藉口；也希望中央督導單位，能要求銀行放貸更有彈性，以免又重蹈覆轍，因審核言，想貸卻貸不到。