屏東又增2例！目前已有5名境外移入確診者

屏東境外移入確診病例，今天已經累計5例，在傳染病統計資料查詢系統中，屏東的地圖由綠色逐漸轉為橘色，目前全國確整人數也達到216例。據了解，今天新增2名境外移入確診病例，分別為3月14日與19日由不同地點返台，卻在24日相繼通報確診，皆已送往醫院負壓式隔離病房救治。

據了解，一名長期旅外工作的女子，於2月1日出國工作3月19日返台後，配合政府防疫進行居家檢疫，卻在23日時出現發燒症狀，送醫救治後，於24日通報確診，與她接觸的家人，目前也在居家隔離當中。

另一名男子，於3月14日搭乘飛機返台，卻在17日時被通知與確診患者搭乘同一班飛機，因此，該名男子返台後由居家檢疫升級為居家隔離，豈料23日，開始出現發燒症狀送醫救治，在24日時通報確診，於此同時，與他接觸的家人同樣進行居家隔離。

屏東衛生局表示，防疫期間皆繃緊神經進行防疫工作，對於居家檢疫或隔離中的民眾都會嚴格追蹤，本這2名確診個案皆為境外移入，經過疫調並沒有任何社區活動，目前也都送往負壓隔離病房救治，因此，請民眾不用恐慌。