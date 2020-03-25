高教產批韓市府「用人不忌」 被控局長：不成案無不法

高雄市教育產業工會今天抨擊市長韓國瑜「用人不忌」，專門找運動發展局長許文宗、教育局長吳榕峯這種遭監察院糾正、彈劾案件的主角當局長。許文宗回應，當年監察院確實有進行調查，但不成案；吳榕峯表示並無不法，請不要再有不實指控，意圖混淆視聽。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平指出，許文宗擔任中正高中校長時，辦理93學年度候用教師甄試，2度拒絕教評會委員連署召開教評會、未召開教師甄選委員會討論有關教師甄試之事項，就逕行舉辦甄試，不合甄選處理流程，在12位教評會堅決不同意核發93學年度新進教師聘書的情形下，仍堅持發聘。98年2月20日高雄市政府教育局函覆監察院公文，許文宗校長於中正高中任內，辦理該校93學年教師甄選事宜，其失職行為符合「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」之懲處要件，經本府教育局98年1月12日97學年度第5次校長成績考核委員會決議予以記過一次。

許文宗澄清，當年監察院確實有進行調查，但不成案，因此怎會有遭監察院糾正、彈劾情事。他表示，教育局98年1月的校長成績考核委員會認為，他在辦理中正高中93學年教師甄選事宜有行政違失，決議予以記過一次；而因當年教育部遴聘他為全國高級中等學校體育總會會長，辦理與推展全國性賽會有功予記一大功獎勵，行政處分上則功過相抵。

劉亞平指出，吳榕峯於98年8月1日至103年12月24日任職國立政治大學副教授兼任附屬高級中學校長及臺中市政府教育局局長期間，投資一家國際股份有限公司，且擔任該公司董事，具公務員身分而同時兼任民營公司董事之情節明確，已違反公務員服務法第13條第1項公務員不得經營商業之規定。遭監察委員提案彈劾，並經彈劾審查會審查通過，依法移請公務員懲戒委員會審議。

吳榕峯表示，此事是在99年初友人介紹購買保健食品時，為享有優惠才加入該公司股東，但從沒有出席任何會議，更沒支領任何酬勞，且該公司也早於101年就停止營業。此事也與投資完全無關，過程中曾經要求更換他人擔任，都因個人工作忙碌疏於注意，但並無不法，更沒有違背立法旨意。

吳榕峯說，韓市長秉持用人專業，就任之初，就已向市長完全說明，也盼此事回歸事實，勿再有不實指控，意圖混淆視聽。