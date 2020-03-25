高市議會延會未定 藍綠議員言語交鋒

高雄市議會第3屆第3次定期大會是否如期開幕受關注，綠營質疑在沒有社區感染的前提下延會是「避罷」，國民黨則反批對方怕失去「質詢秀場」，藍綠議員再掀言語攻防。

市長韓國瑜今天出席大學校院會議後面對延議或停會一事未做回應。新聞局長鄭照新表示，市府完全尊重市議會自主決定；現在疫情當下，市府第一要務是配合中央做好防疫各項措施，全力團結抗疫、全力支持中央。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情確診病例增加，防疫工作面臨嚴峻考驗，地方議會也在評估是否延會。高雄市議會預計4月7日的程序委員會再視當時的疫情討論，不過藍綠市議員已先展開攻防。

高雄市議會第3屆第3次定期大會預計4月17日開幕，時代力量市議員黃捷今天表示反對議會延會，因為這次定期大會已比以往慢約一個月；主張如期開議，也要有配套措施，如線上會議、行政人員異地辦公等，反對延會延宕議會對市府的施政監督，也勿成為藍營為韓國瑜護航的藉口。

黃捷促韓國瑜勿心存僥倖，即使面對罷免案也不能擺爛市政、怠忽職守，促做好每一天任期內的工作並面對監督。

民進黨市議員黃文益告訴中央社記者，延會與否要視疫情及是否達到社區感染的地步；如果大會延會將出現議會監督市府半年的空窗期，盼國民黨不要提延議，只會讓人更看清藍營「避罷」的動機，是在為韓國瑜規避議會監督及罷韓聲量。

國民黨市議員邱于軒表示，各地方議會都考量疫情衝擊而評估延議；她可以理解綠營議員期待開議後的「質詢秀場」，也了解防疫都要盡量做到「順時中」；她主張延議與否要以防疫為重而非議員人個人私利。

國民黨黨團總召曾俊傑表示，是否延會要視程序委員會討論結果；主張視疫情決定勿政治化。

民進黨黨團總召韓賜村表示，如果疫情嚴峻要避免群聚，中央認為該延期就配合。