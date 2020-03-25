高市美沙冬替代治療衛星給藥點 前進梓官、杉林、六龜

高雄市長韓國瑜今早主持高雄市美沙冬替治療衛星給藥點偏鄉拓點記者會，引用廿多年前發生於美國的法官試毒身亡真實案例，說明毒品的可怕，他重申高雄市警區、校區及社區務必合力把毒品趕出高雄，趕出台灣，甚至趕出全世界。

高市府為讓有心戒毒的海洛因藥癮者能就近接受美沙冬替代治療，繼106年在旗津醫院設置美沙冬替代治療衛星給藥點後，今續宣布在梓官、六龜及杉林增設三處，提供藥癮者安心戒毒的友善服務，避免舟車勞頓。

「救一個毒癮者，等於救了一個家庭」，市長韓國瑜說，高雄是最先提出「警區、校區、社區」三區合一防毒的縣市，三區合一拒毒，把毒品趕出高雄，是項有機體的集合，嶄新的嘗試。美沙冬的替代治療主要在協助藥癮者每天穩定服藥，提升戒癮信心，高雄今再增三處給藥點，強化後端治療服務，希望讓有心戒毒的市民，特別是海洛因患者能回歸正軌。

韓表示，廿多年前美國毒品氾濫，有兩名法官不信毒品的可怕，自告奮勇試毒，這兩名具道德良知且信仰虔誠的法官，結後一人自殺，一位進到戒毒所。試毒過程，他們天人交戰，仍受不了誘惑，這麼優秀的法官都無法抵擋，可以想見毒品的危害有多麼的深。

韓國瑜說，高雄不能吸毒年齡往下降，不能讓毒品由市區往郊區蔓延，大家應有志一同，齊心把毒品趕出高雄，趕出台灣，甚至趕出全世界。這次給藥站拓點，代表高市府反毒的決心，希望藥癮者能經由美沙冬的協助，最終擺脫毒品的控制。他也說，身魔易戒，心魔難戒，身體染毒想戒，心裡的慾望永遠想再吸一口，毒品的就是這麼可怕，大家一定要有決心付諸行動，全力反毒。