是否跟進演練洽公實名制？ 高市府：會評估

台南市演練實行實名制洽公，高雄市新聞局長鄭照新今說，因應疫情的變化，市府會聽從中央疫情防治中心相關的規範、措施，對於台南這樣的措施，高市府會考慮是否依照疫情的變化也來評估。

對於台南市實名制洽公，鄭照新今受訪說，台南市政府是先用一個行政中心做演習，跨縣市可互相學習經驗、借鏡跟效仿，高市府目前在進行的就是線上洽公的相關流程，未來因應疫情變化，市府會聽從中央疫情防治中心相關的建議、措施跟指令。而如果台南有這樣的措施，高市府也會考慮是不是依照疫情變化也來評估，也來做這樣的實驗。

鄭照新說，對台南市政府這樣的措施給予鼓勵，也很認同台南市政府在防疫措施的努力，未來可互相學習、互相交流。

對於高雄市議會是否停會，鄭照新說，市府完全尊重高雄市議會自主的決定，現在疫情當下，首要就是配合中央做好防疫各項措施，全力團結抗疫，市府全力支持中央。