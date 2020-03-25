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疫情衝擊！潘孟安：延期舉辦全中運

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府緊急召開記者會說明全中運延期。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府緊急召開記者會說明全中運延期。記者陳弘逸／攝影

疫情不斷升溫，屏東縣境外移入確診人數已達5人，屏東縣政府原訂今天要發表全中運MV，今晨臨時改為全中運延期說明記者會。屏東縣長潘孟安表示，這是我們很痛苦的決定，經過多次研議，還是以防疫為優先，決定將全中運延期舉辦。

屏東縣政府與教育部體育署經過一年多的規畫，準備18個競賽場域，分別遍部在屏東縣，但隨著疫情逐步攀升，縣府與教育部經過多次研議，決定以防疫為優先，延期舉辦全中運。

潘孟安說，雖然過去17年前，SRAS肆虐台灣，全中運仍如期舉行，但這一次非比SARS，因此決定以防疫為優先延期舉辦。

由於全中運的成績攸關學生升學權益，但防疫如臨大敵，令主辦單位相當掙扎，在加上全中運期間，將有各縣市的人潮湧進屏東，將令防疫工作難度提高。

延期的決定將影響學生升學成績，對此教育部也會將提出相關的配套措施。

屏東縣政府 教育部 疫情

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