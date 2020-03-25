市府與學校建立防疫橫向聯繫 滿天星計畫可能順延

高市府上午舉行大專院校會議，與18所大專院校校長、副校長等各代表一起開會，高雄市長韓國瑜表示，各大專院校在防疫上跟中央教育部連線，但橫向聯繫不夠，今天起高市府跟高雄市18所大專院校，建立起橫向聯繫，形成強而有力的區域聯防，未來在訊息分享及疫情的處理跟控制、資源的調度上，速度會更快。

韓國瑜說，今上午會議，大家非常關切的就是現在各學校對防疫工作雖全力投入，但各大專院校在防疫體系上是跟中央教育部連線，橫向聯繫不夠，所以從今天起，高市府跟高雄市18所大專院校建構起橫向聯繫，把所有大學及高雄市衛生局連結後，形成較強而有力的區域聯防，這樣未來在訊息分享及疫情的處理跟控制、資源的調度上，速度會更快，而且彼此和諧配合，對防疫的工作一定會大有幫助。

此外，他說，很多大學校長也很關切對青年創業及高雄市的大學生畢業後就業問題，未來青年局除了鼓勵高雄市的青年朋友創業外，在就業上，也會主動找尋廠商跟企業界，提供給高雄子弟更多的就業機會。

另會議也提到市府推動送青年學子出國進修的滿天星計畫，韓國瑜說，每一個校長都非常肯定該計畫，培養下一代高雄子弟有更好的國際觀，未來各校會在6月左右，會把遴選的學生報到市府，市府再來二階段審查，之後就會把這100位高雄的子弟、大學生送出國去。

高師大校長吳連賞說，會議主要有三個議題，包括如何防疫在境外阻絕，同時設立防疫旅館，還有防疫小黃也機動性配置，另把居家檢疫人數有效管控，高師大有30多個國家的外國人在學華語，高師大也會全力配合防疫。

另滿天星計畫，吳連賞說，幾乎所有校長都非常肯定，對於英文、德文、法文的檢定標準，今也做了詳細討論，期待對提升學生競爭力有幫助。他也指出，高雄大學生70%無法在地就業，希望青年局可以媒合就業。

教育局長吳榕峯說，滿天星計畫的送件、收件時間，會再跟各個大學的國際處聯絡討論，現在各大學國際處都還在跟國外溝通，但現在國外很多都鎖國了，所以在時程上，市府會配合18所大學，學生出國的時間會有彈性，如果到今年9月1日，各個國家還沒有開放，就會順延到明年的2月。

吳榕峯說，市府的滿天星計畫不會變，但時程要看對方國家的情形，或許會順延。

高市府滿天星計畫補助高雄在地大專院校且設籍高雄學生及市府公務員出國進修，每人每年2萬美金，預計今年9月會先送第一批約100位學生出國，明年計畫再次著送公務員出國。