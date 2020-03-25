風箏纏線易惹禍 高雄巿府訂規範傷腦筋

風箏放上藍天，大人小孩都開心，卻存在自傷或傷人的危險。高雄市許多大型公園、廣場、綠地其實都禁止放風箏，不過假日總可見滿天飛的風箏，公部門只能柔性勸導。如何兼顧安全、娛樂，讓民眾開心、放心的放風箏，讓高雄市政府相關部門傷腦筋。

風箏細線纏繞街邊電線桿，可能割傷機車、腳踏車騎士或行人，若未避開高壓電線，可能傷到自己。上個月就有一名機車騎士行經高雄市駁二附近道路，被掉落的風箏線割喉受傷，找不到闖禍的遊客，後來還聲請管理駁二的高雄市文化局國賠。

高雄市目前最多人放風箏的地方，有輕軌西子灣站和駁二藝術特區之間的鐵道文化園區、旗津風車公園，楠梓都會公園、捷運鳳山西站南面空地有時可見「玩」一下風箏的親子。

但不少地方禁放風箏，風車公園就有立牌禁止，假日卻見滿天風箏。一位帶著孩子放風箏的家長坦承有看到禁止立牌，但他說，他會依風向，選擇風箏不會飄到風車附近的角度放，應該還好。不少人跟他一樣遠離風車，市府人員也只能柔性勸導，請大家注意不要影響風車運轉。

高雄市觀光局推動觀光，許多風景區都是公園用地，觀光局長邱俊龍說，公園是不准放風箏的。工務局養工處長林志東解釋，如高雄市大樹舊鐵橋濕地公園，有些民眾覺得這裡面向高屏溪，為什麼不能放風箏？但其實那裡有電氣化的高架鐵路，萬一風箏或線，掉落或碰上高壓電線，不堪設想。又如風車公園，那幾座風車有發電功能，纏上風箏線可能被卡住。

高雄市工務局長吳明昌說，其實在沙灘上放風箏較為適當，像旗津貝殼館到海水浴場的沙灘，有風、沒電線桿、與馬路又有一段距離。既然放風箏是很受歡迎的親子活動，工務局會先和鄰近居民討論，聽聽在地人的看法。