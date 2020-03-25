保佑母親又助人！防疫不帶母親出遊　但可到慈天宮點燈

屏東縣歸來慈天宮昨天上午10時聯合創世基金會屏東分院舉辦「點亮馨燈」的活動，在疫情的衝擊之下，屏東分院捐款數較去年明顯減少，有鑑於此，慈天宮提供1千盞「慈母燈」燈位讓民眾以認助的方式，替創世屏東院到植物人宅服務找尋更多資源。

「點亮馨燈」的活動於昨天上午10時30分舉行，創世屏東院院長林艾樺帶領工作人員到歸來慈天宮參拜；屏東縣議員蔣家煌、屏東縣青溪婦女會理事長蔡月秀、總幹事盧俐馨，以及屏東市青溪婦女會理事長錢秀月也到場陪同，並一同祈求媽祖護佑疫情儘快結束，讓弱勢貧病者都能獲得溫暖。

蔣家煌主委表示，去年底新廟新建落成，感佩鄉親無私的付出，得知創世屏東院照顧植物人服務陷困，秉持歸來媽救苦救難的精神，捐出1千盞燈位以每盞1千元供民眾認助，並幫助創世屏東院到植物人宅服務。

蔣家煌還說，媽祖殿內為媽媽點亮慈母燈的活動，會持續亮燈一年，呼籲鄉親踴躍捐愛，讓愛心亮起來。

創世屏東院目前到植物人宅服務，屏東地區就有94個家庭，且尿布需求量龐大，在到宅服務的過程裡發現，有些個案因物資缺乏，為節省費用，便減少更換尿布次數，反而有礙衛生健康。因此認購的民眾除了提供1千元現金認助之外，也可以1千元等值的物資進行認購。