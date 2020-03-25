防疫優先 高雄忠烈祠春祭國殤不邀遺族 忠靈祠春祭取消

新冠肺炎疫情持續，高雄市民政局以防疫優先，決定縮小忠烈祠春祭國殤典禮規模，不邀請烈士遺族參加，只由市府做官方致祭，鳥松和燕巢軍人忠靈祠的春祭典禮都取消。

民政局今天宣布，軍人忠靈祠燕巢及鳥松園區春祭典禮參加人數眾多，民眾群聚，屬疫情高風險場所，因此今年取消春祭典禮，但園區自3月28日到清明節結束前，都在戶外搭設帳篷、供桌供民眾祭拜，如果要進入塔內，請民眾配戴口罩及並接受量測體溫，額溫超過37度C，禁止進入納骨塔，現場備有消毒酒精供民眾使用，請民眾多加體諒與配合。

民政局表示，為加強新型冠狀病毒防疫，民眾可多利用網路線上祭拜表達對祖先之緬懷，或在室外祭拜，不要進入納骨塔內，並配合防疫措施。

民政局兵役處表示，軍人忠靈祠4月2日到5日的服務時間從上午7點到下午5點，民眾可以分流祭拜，避免集中在3月29日或4月4日清明節當日祭拜，減少群聚感染風險。