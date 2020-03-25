為了防疫 高市早餐店 議會餐廳為食物加透明防護罩
新冠肺炎疫情不只讓許多民眾減少出門，有些重視衛生與防疫的自助餐、早餐店設了透明隔離罩把餐食隔起來，減少飛 沫掉落在食物上，讓顧客放心用餐。
高雄市議會地下室的自助餐廳早在議會從前金區遷到鳳山現址不久，自助餐食上方就特置透明壓力隔板，取餐的顧客從隔板上方看好要夾那道菜，再用夾子夾菜，顧客間即使交談，也能減少飛沫掉在菜餚上的機會。自助餐廳老闆娘說，清潔很重要，所以會隨時擦拭壓克力罩。
目前一般的自助餐廳會加強桌椅、餐盤清潔消毒，但在餐食上方加透明隔離罩的不多。高雄市議會餐廳的隔離罩在這次疫情中發揮功用，到餐廳用餐的人看到隔離罩，多覺得這樣的方式真的比較衛生。
高雄捷運鳳山西站對街的早餐店，顧客多，每天早上都可見排隊等用餐或買早餐的民眾，店家的燒餅、油條、蛋餅等都放在盤子上讓顧客選擇，店家人員再依顧客點選的品項拿取。
本來餐盤和食品是開放置放在餐檯上，最近有店家用開口面向店家的透明壓克力箱把餐食隔起來，顧客點選後，店家用夾子進箱內夾出來包裝。
「雖然來買早餐時會戴口罩，但總是有一些人不習慣或忘了戴，店家的做法很好，食物減少沾到灰塵、飛沬！」到這家早餐店買早餐的李小姐說，最近看到店家設了壓克力箱，覺得其他餐食開放給顧客選用的自助餐、早餐店也可以這樣做。
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