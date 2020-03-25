高雄空品不理想 環保局提醒對敏感族群不健康

高雄市環保局今天上午發布空氣品質變差警示，一整天的空品都不盡理想，可能出現大範圍「AQI橘色-敏感族群不健康」情形，民眾應減少不必要的戶外劇烈運動。

高市環保局表示，由於清晨至上午大氣環境穩定，空氣污染數值較顯著上升。預計中午前，可能出現大範圍空氣品質指標（AQI）橘色-敏感族群不健康情形。

高市環保局指出，今天大氣擴散條件是近期來相對最差，一整天的空氣品質都不盡理想。上午要注意PM2.5濃度偏高，午後臭氧的濃度也將接續升高。預測明天空品才會大幅度好轉。

因應空氣品質差，高市環保局已持續啟動應變機制，要求前20大廠商、汽電共生廠及電弧爐業者採取相關應變措施，興達電廠配合階段性降載，而工廠堆置場執行物料加蓋、灑水，並加強道路洗街減少揚塵及機車路邊攔檢等。