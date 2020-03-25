新北台電北展館休館2周 屏東南展館休館39天

因應新冠肺炎疫情，繼新北市台電北展館休館2周，屏東恆春鎮的台電南展館也跟進，另為配合4月7日起的台電核3廠大修，將休館至下月30日，長達39天，清明連墾丁將少了一個免費景點。

屏東墾丁近年旅遊人次逐年下滑，位於墾丁後壁湖漁港旁、開館16年台電南展館，陸客來台全盛時期，一年遊客數達33萬人次，之後一路下滑，前年斥資近億元拉皮和更新後再出發，保留熱門的4D立體電影院外，導入多媒體互動和2層樓高的大型兒童溜滑梯。

台電南展館因免收費又有冷氣吹，去年大連假吸客近萬人，全年遊客數突破30萬，創近年新高，在墾丁旅遊低迷之際成為高人氣據點；新冠肺炎疫情衝擊觀光，台電南展館今年1、2月和去年同期相當，3月卻少了三分之二，新北市台電北展館休館2周後，台電決定南展館休館自下月底，員工安排教育訓練。