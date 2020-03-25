留學生居家檢疫竟揪團轟趴 衛生局：建請取消補償費

高雄自美國返台的王姓留學生，居家檢疫期間竟呼朋引伴到家裡「轟趴」，大樓管委會勸不聽逕向媒體爆料，致離譜行徑曝光，不過他極可能也因此付出代價，高市衛生局已建請中央流行疫情指揮中心取消他1天1000元的居家檢疫補償費。

這名王姓留學生未與家人同住，21日從美國回來後住在高雄大樓居家檢疫，但他竟揪同學前來轟趴，管委會勸阻無效，氣得向媒體爆料，衛生局簡任技正潘炤穎表示，由於王目前並不是確診者，因此當天開趴的同學不需居家檢疫。但他對於居家檢疫認知不當，參與轟趴的同學也缺乏風險管控概念，可能引發染疫風險。

衛生局表示，王男的囂張行徑目前無法可管，但將清查當日開趴人數及疫調，並報請中央流行疫情指揮中心，建議取消1000元居家檢疫補償費，參與轟趴的同學往後就醫如果有疑似症狀，則須自費，不得使用健保。