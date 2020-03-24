黃明志「出去走走」招標與韓冰有關? 韓國瑜：絕無此事

馬來西亞歌手黃明志替高雄市觀光寫了一首「出去走走」，但被質疑招標跟市長韓國瑜女兒韓冰有關，韓國瑜今在直播否認「絕無此事，韓冰不認識黃明志、黃明志也不認識韓冰」，是觀光局為了宣導高雄觀光而公開招標。

韓國瑜現在固定至少每周一天晚上直播跟網友泡茶聊天，對於黃明志觀光宣傳影片熱度高，但招標過程被質疑跟韓冰有關，韓國瑜今晚直播泡茶聊天時說，「絕無此事，韓冰也不認識黃明志、黃明志也不認識韓冰」，這是觀光局自己公開招標，相信這首曲會讓高雄城市形象深入民心，黃明志在海外華人圈有很大市場，對宣傳高雄觀光一定有很大幫助。

對於肺炎疫情，居家檢疫者增多，韓國瑜呼籲居家檢疫者克制忍耐，幫助自己、家人和社會。他並指，警方這次發揮不可思議的辦案能力，237多位沒有聯絡上的居家檢疫者全部找到了，並告知不要東跑西跑。

韓國瑜說，雖然檢疫期間會很悶，但親友可多打氣，或透過科技設備聊天，請大家共同忍耐。新冠肺炎疫情感覺還沒有下降，台灣人民不能掉以輕心。

對於很多人搶購民生物資，韓國瑜重申「四不二穩」，不囤積、不哄抬、不炒作、不搶購，而政府穩定貨源、穩定價格，跟賣場通路都談好了，請大家不用擔憂、不要搶購，過度囤積搶購，只會供需失衡。

對於下周4天清明連假，韓國瑜說，清明節是重要節日，但又面臨肺炎疫情，建議大家可提早規畫，分流、不要擠在同一時間祭拜，並鼓勵線上祭拜，心誠則靈。

韓國瑜之前開直播賣高雄農、水產，最近玉荷包將收成，他說，大樹是有名的荔枝產區，口感好，也只有這個時節盛產，希望大家多採購。這段時間因為疫情，外銷不順利，農、水產保鮮也是一大問題，希望大家多幫農漁民，玉荷包將要盛產，鳳梨也量大，可以多採購，利用「高雄首選」平台，直接下訂就會送過去。