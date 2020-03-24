快訊

印度總理宣布全國禁足21天 「否則國家倒退21年」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃明志「出去走走」招標與韓冰有關? 韓國瑜：絕無此事

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今晚直播跟網友泡茶聊天。圖／擷取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜今晚直播跟網友泡茶聊天。圖／擷取自韓國瑜臉書

馬來西亞歌手黃明志替高雄市觀光寫了一首「出去走走」，但被質疑招標跟市長韓國瑜女兒韓冰有關，韓國瑜今在直播否認「絕無此事，韓冰不認識黃明志、黃明志也不認識韓冰」，是觀光局為了宣導高雄觀光而公開招標。

韓國瑜現在固定至少每周一天晚上直播跟網友泡茶聊天，對於黃明志觀光宣傳影片熱度高，但招標過程被質疑跟韓冰有關，韓國瑜今晚直播泡茶聊天時說，「絕無此事，韓冰也不認識黃明志、黃明志也不認識韓冰」，這是觀光局自己公開招標，相信這首曲會讓高雄城市形象深入民心，黃明志在海外華人圈有很大市場，對宣傳高雄觀光一定有很大幫助。

對於肺炎疫情，居家檢疫者增多，韓國瑜呼籲居家檢疫者克制忍耐，幫助自己、家人和社會。他並指，警方這次發揮不可思議的辦案能力，237多位沒有聯絡上的居家檢疫者全部找到了，並告知不要東跑西跑。

韓國瑜說，雖然檢疫期間會很悶，但親友可多打氣，或透過科技設備聊天，請大家共同忍耐。新冠肺炎疫情感覺還沒有下降，台灣人民不能掉以輕心。

對於很多人搶購民生物資，韓國瑜重申「四不二穩」，不囤積、不哄抬、不炒作、不搶購，而政府穩定貨源、穩定價格，跟賣場通路都談好了，請大家不用擔憂、不要搶購，過度囤積搶購，只會供需失衡。

對於下周4天清明連假，韓國瑜說，清明節是重要節日，但又面臨肺炎疫情，建議大家可提早規畫，分流、不要擠在同一時間祭拜，並鼓勵線上祭拜，心誠則靈。

韓國瑜之前開直播賣高雄農、水產，最近玉荷包將收成，他說，大樹是有名的荔枝產區，口感好，也只有這個時節盛產，希望大家多採購。這段時間因為疫情，外銷不順利，農、水產保鮮也是一大問題，希望大家多幫農漁民，玉荷包將要盛產，鳳梨也量大，可以多採購，利用「高雄首選」平台，直接下訂就會送過去。

韓國瑜 韓冰 直播

延伸閱讀

網友涉稱韓國瑜恐遭刺殺賺同情票 擾選情法辦結果沒事

中山工商女排奪冠獻旗 韓國瑜頒發50萬元獎金

黃明志為高雄觀光「出去走走」　一見韓國瑜竟喊「蘇貞昌」

韓冰戶籍仍在雲林農舍？ 韓家聲明：韓冰的戶籍已遷出

相關新聞

黃明志「出去走走」招標與韓冰有關? 韓國瑜：絕無此事

馬來西亞歌手黃明志替高雄市觀光寫了一首「出去走走」，但被質疑招標跟市長韓國瑜女兒韓冰有關，韓國瑜今在直播否認「絕無此事，...

高雄居家檢疫召友開轟趴？衛生局查這件爆料是否屬實

高雄市一棟大樓管委會爆料，表示同棟有一名剛從美國回到台灣的王姓大學生居家檢疫，但沒想到卻找來朋友開轟趴，大樓管委會擔心成...

金門航空成立露曙光 陳滄江：有知名企業想入主

前金門縣議員陳滄江今天在報紙刊登廣告徵求「金門航空公司LOGO識別標誌設計」，引起關注，對此，陳滄江表示，確實有知名企業...

屏東黃金地段旁墾丁國小 校舍改建掀圖利財團陰謀論

位處墾丁大街精華路段旁的屏東縣恆春鎮墾丁國小，因校舍老舊縣府規畫重建，考量不讓大街商業活動影響教學品質，且地底可能有史前...

黃明志「出去走走」MV 拿下YouTube觀看人次冠軍

馬來西亞歌手黃明志創作、自導自演的2020高雄觀光主題曲「出去走走」MV，21日晚上8點30分全球首播後，短短2日便突破...

高市全台首座綠建築化身外勞宿舍？工程會主委喊卡

高市環保科學園區內的綠環境館閒置9年成為「蚊子館」，高市府經發局近日即將委外，可能成為複合式外勞宿舍。行政院公共工程會主...

注意囉！台金清明加班機來了 明天開放訂位

下週就是清明連假，為因應鄉親返鄉祭祖機位需求，縣府今天表示，將加開清明台金加班機，預計加開4月2日(四)立榮15:10臺...

墾丁南仁湖壽命只剩25年 墾管處雙箭齊發抗陸化

墾丁國家公園南仁山生態保護區內的南仁湖，是國家級重要濕地，近年來在自然演替下面臨陸化危機，墾管處委託學者調查發現，最快再...

加強防疫 高雄區里業務會報暫緩舉行

高雄市長韓國瑜此前多次到各區參加里業務會報，與各區里長、市政顧問及婦參委員直接溝通、互動式討論，但因應疫情，市府決定將暫...

高市仁武、大社戶政所慶賀整併 新人登記有好禮

高雄市仁武區與大社區戶政事務所昨日起整併作業，另方面仁武區人口數也在近日突破9萬人，為慶賀雙喜臨門，仁武戶政所今起推出「...

高雄捷運黃線民調 7成4支持五甲線

高雄市政府推動辦理捷運黃線計畫，目前已著手進行綜合規畫作業，針對部分民眾要求評估行經保泰路取代五甲二路可行性，高市府日前...

防止疫情 高市老人中心、社區關懷據點、長青課程暫停

新冠肺炎確診病例持續攀升，為避免長輩群聚感染，高雄市政府社會局宣布即起至5月3日，相關長輩服務措施暫停開放，包括19處老...

熱門新聞

北市居家檢疫失聯對象找到人了 竟在南陽街打網咖！

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新竹市新增本土病例 清大法籍研究人員確診新冠肺炎

北市又有居家檢疫失聯者 號召全民協尋「陳冊」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。