賞螢遊客踐踏作物又亂丟垃圾 族人怨「另類災難」降臨
高雄那瑪夏進入賞螢季，今年為防堵新冠肺炎停辦賞螢活動，不少遊客自行上山，大剌剌進入私人農園擺設攝影器材，忽略腳下踐踏部落作物，甚至順手丟棄咖啡杯、口罩或帳單等垃圾，這些脫序行為讓居民忍不住怒吼說，在新冠肺炎肆虐下，族人還要擔心賞螢人潮帶給部落另類災難，拜託遊客別缺乏公德心。
那瑪夏賞螢季活動受遊客喜愛，往往吸引2萬人次以上遊客造訪，今年受新冠肺炎疫情影響，原本預計3月28日舉辦至4月26日的活動停辦，不對外販售賞螢券，控管賞螢人數。
近日螢況甚佳，吸引不少遊客上山賞螢，有人住宿民宿或露營，也有人傍晚上山、晚間欣賞完螢火蟲就下山，沒有在山上過夜。大量遊客賞螢帶來不少後遺症，當地居民抱怨說，遊客進入私人農園架設攝影器材，或直接坐在農地占位子，為滿足賞螢私欲任意踐踏腳下的愛玉作物，同時也破壞螢火蟲棲地，生態環境若不守護如何永續下去。
此外，遊客一多就產生垃圾問題，近日山上出現很多任意丟棄的個人帳單，甚至口罩也有，遊客素質令部落族人搖頭嘆息，也準備替農地拉起封鎖線，全面禁止遊客擅入農園賞螢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言