賞螢遊客踐踏作物又亂丟垃圾 族人怨「另類災難」降臨

高雄那瑪夏進入賞螢季，今年為防堵新冠肺炎停辦賞螢活動，不少遊客自行上山，大剌剌進入私人農園擺設攝影器材，忽略腳下踐踏部落作物，甚至順手丟棄咖啡杯、口罩或帳單等垃圾，這些脫序行為讓居民忍不住怒吼說，在新冠肺炎肆虐下，族人還要擔心賞螢人潮帶給部落另類災難，拜託遊客別缺乏公德心。

那瑪夏賞螢季活動受遊客喜愛，往往吸引2萬人次以上遊客造訪，今年受新冠肺炎疫情影響，原本預計3月28日舉辦至4月26日的活動停辦，不對外販售賞螢券，控管賞螢人數。

近日螢況甚佳，吸引不少遊客上山賞螢，有人住宿民宿或露營，也有人傍晚上山、晚間欣賞完螢火蟲就下山，沒有在山上過夜。大量遊客賞螢帶來不少後遺症，當地居民抱怨說，遊客進入私人農園架設攝影器材，或直接坐在農地占位子，為滿足賞螢私欲任意踐踏腳下的愛玉作物，同時也破壞螢火蟲棲地，生態環境若不守護如何永續下去。