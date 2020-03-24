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高雄居家檢疫召友開轟趴？衛生局查這件爆料是否屬實

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎呼籲全民在此時此刻，千萬不要輕易跟居家檢疫、居家隔離的個案在管制期間有所接觸。記者謝梅芬／攝影
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎呼籲全民在此時此刻，千萬不要輕易跟居家檢疫、居家隔離的個案在管制期間有所接觸。記者謝梅芬／攝影

高雄市一棟大樓管委會爆料，表示同棟有一名剛從美國回到台灣的王姓大學生居家檢疫，但沒想到卻找來朋友開轟趴，大樓管委會擔心成為防疫缺口，消息一傳出，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說 「行徑囂張」，但也坦言因為並非是「確診」案例，所以無法可罰。

潘炤穎說，這名王姓留學生雖未違反居家檢疫規定，出外趴趴走，但行徑過於囂張，居然號召他以前在台灣的同學來到他居家檢疫的範圍內開轟趴，高雄市衛生局昨天下午就積極展開疫調，調查了解參加轟趴的人數。

潘炤穎表示，王姓留學生萬一在檢疫期間發病，被列為確診個案時，與他一同開轟趴的朋友，將會一併被列為居家隔離對象。

潘炤穎強調，法規訂定的絕對是一個下限，「是一個最低程度的安全範圍，民眾必須要有共識以及要盡的義務，例如，高雄市道高雄市有許多的大樓，管委會就有規定，防止外人進出太多，像是外送食物或是一些快遞都只能在門口，由住戶簽收，這就是一個很好的管制措施。

潘炤穎說，如真的有轟趴，參與轟趴的同學太缺乏防疫的感控風險概念，在這樣的接觸過程當中，如不幸有確診，相關接觸的個案全部都要列為接觸者，這也是必須要提高警覺的。

潘炤穎再次呼籲全民在此時間，千萬不要輕易跟居家檢疫、居家隔離的個案在管制期間有所接觸。

高雄市 居家檢疫 衛生局

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