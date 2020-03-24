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將接任台灣港務公司董事長 李賢義證實周四上任
懸缺5個月的台灣港務公司董事長一職，爆出黑馬傳出將由台南市政府水利局局長李賢義接任，李賢義晚間低調證實，本周四將上任，謝謝昔日長官行政院院長蘇貞昌、交通部長林佳龍的提攜。
李賢義說，是在本月接到這項人事徵詢，因老家、台港公司都在高雄，表達有意願，昨天正式確認告知，比預期快很多，「自己也嚇一大跳」，第一時間也向市長黃偉哲報告，明天是最後一天在水利局上班，感謝市長這1年4個月來對水利局相關業務支持。
至於水利局長接任人選？李賢義低調表示「這要問市長」，黃偉哲晚間手機未接，市府表示，「已有人選」，確認後近日會統一對外公布。
李賢義證實，過程中昔日老長官蘇貞昌院長、林佳龍部長都來電鼓勵，考慮後決定接新職挑戰。李賢義說，在台南市政府水利局服務這段期間，與同仁一起為台南水利業務打拚，雖然過程辛苦，但團隊專業強，工作起來很有成就感，原最掛心的就是三爺溪的整治，近來已有突破性進展，預計再一年多相關工程完成，可望大幅改善水患。
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