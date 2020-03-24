金門航空成立露曙光 陳滄江：有知名企業想入主

前金門縣議員陳滄江今天在報紙刊登廣告徵求「金門航空公司LOGO識別標誌設計」，引起關注，對此，陳滄江表示，確實有知名企業打算投入金門航空業，但到底是哪家？目前還要保密；他說，金門航空初期至少將引進3架ATR機型飛機，以金門為基地，飛航台灣、大陸，與金門鄉親的僑居地。

金門航空公司籌備小組召集人陳滄江表示，籌備在即的金門航空公司將對外徵選「公司LOGO識別標誌」，希望參賽者發揮各自天馬行空的能力，描繪創作出符合「金門航空公司（KINMEN AIRLINES）」意象的標誌，首獎除了可以獲頒新台幣5萬元的獎金之外，還將簽約授權，讓第一名的作品作為日後金門航空公司成立後的門面，做為企業精神象徵。第二名獎金新台幣3萬元、第三名獎金1萬元、佳作各獲得立榮及華信台金來回機票1張。

陳滄江也提到，今天消息一出，不少人都在質疑消息的真假，更有不少人直接聯想是否又想要染指金酒公司？但他不以為然，陳滄江說，為何企業投資，尤其是航空公司要跟金酒扯上關係；他指出，金門航空已經籌畫很久，過往有意成立者都期盼官股投資，陳滄江認為出發點狹隘。

陳滄江受訪表示，交通一直是金門人的惡夢，長久以來，除了醫療，交通是金門鄉親最大的痛，而且交通也造成金門經濟發展瓶頸。金門航空公司的中心思想就是「立足金門、放眼兩岸、胸懷世界」，成立航空公司主要目的是便利居民交通外，但最終目的是要發展到全球。

陳滄江表示，昨天有拜會交通部長林佳龍，討論「金門航空」事宜，就公開募股、未來機務和航權等交換意見。林佳龍也持樂觀其成態度，並願意提供必要協助；除了航空事業之外，未來金門航空還會有其他的經營選項，活絡金門經濟。