快訊

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東黃金地段旁墾丁國小 校舍改建掀圖利財團陰謀論

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東墾丁大街旁的墾丁國小校舍老舊規畫重建，縣府考量不讓大街商業活動影響教學品質，且地底可能有史前遺址，縣府規畫和墾管處換地重建，卻引發當地居民「為財團圈地解套」質疑，強烈反對。圖／墾丁國小提供
屏東墾丁大街旁的墾丁國小校舍老舊規畫重建，縣府考量不讓大街商業活動影響教學品質，且地底可能有史前遺址，縣府規畫和墾管處換地重建，卻引發當地居民「為財團圈地解套」質疑，強烈反對。圖／墾丁國小提供

位處墾丁大街精華路段旁的屏東縣恆春鎮墾丁國小，因校舍老舊縣府規畫重建，考量不讓大街商業活動影響教學品質，且地底可能有史前遺址，縣府規畫和墾管處換地重建，卻引發當地居民「為財團圈地解套」質疑，日前召開說明會時，居民幾乎一面倒地要求原地重建；教育處表示會尊重地方聲音，但學校用地不可能做商業用途，「圖利財團」之說實屬無稽。

有百餘年歷史的墾丁國小，因校舍老舊縣府規畫重建，由於該校位處商業活動密集的墾丁大街旁，為提升學生的教學品質，加上校地地基座落珊瑚礁石區，地底可能有史前遺址，原地重建的工程變數多，縣府和墾管處洽談易地建校可能，墾丁牌樓後方墾管處所有的停車場成為不錯選項，縣府希望可打造兼具國際與科技的「生態森林小學 」，但當地居民質疑「為財團圈地解套」多表態反對。

墾丁里長張昌益說，墾丁教師會館BOT案，得標的飯店遲遲未動，就是卡在停車場不足，一旦和墾管處易地重建，難保不是為了財團解套，為杜攸攸之口，原地重建即可；墾丁商圈發展協會理事長柯義忠說，墾丁國小打造融入海洋生態的特色小學，現址就在海邊，符合學校特色，重建只建1樓不必挖地基，工程問題不大，學校大門改到教師宿舍旁的大灣路，即可避開墾丁大街。

律師張怡認為，學生需要安心上課的地點，如果大街夜市或財團影響校園，應該是移走它們並非校舍；利益龐大的校地，確實成為居民質疑遷校重建的動機，縣府應優先考慮原地重建方案。

「教育立場只考慮怎麼做對孩子學習更有利！」教育處長江國樑表示，原地重建及換地遷建，都是選項，會尊重當地民意，但這和教師會館BOT開發案，兩者毫無相關，「圖利財團」之說實屬無稽，縣府評估未來能提供學童更佳學習環境，才提出構想與地方討論，也會尊重地方民意。

墾丁 墾管處 遺址

延伸閱讀

「小螃蟹對抗大財團」 墾丁京棧大飯店首度環評卡關

墾丁南仁湖壽命只剩25年 墾管處雙箭齊發抗陸化

南屏東3.1萬戶停水 最遲25日中午前復水

屏東又添2例境外移入 入境發病後即送醫

相關新聞

注意囉！台金清明加班機來了 明天開放訂位

下週就是清明連假，為因應鄉親返鄉祭祖機位需求，縣府今天表示，將加開清明台金加班機，預計加開4月2日(四)立榮15:10臺...

黃明志「出去走走」MV 拿下YouTube觀看人次冠軍

馬來西亞歌手黃明志創作、自導自演的2020高雄觀光主題曲「出去走走」MV，21日晚上8點30分全球首播後，短短2日便突破...

屏東黃金地段旁墾丁國小 校舍改建掀圖利財團陰謀論

位處墾丁大街精華路段旁的屏東縣恆春鎮墾丁國小，因校舍老舊縣府規畫重建，考量不讓大街商業活動影響教學品質，且地底可能有史前...

高市全台首座綠建築化身外勞宿舍？工程會主委喊卡

高市環保科學園區內的綠環境館閒置9年成為「蚊子館」，高市府經發局近日即將委外，可能成為複合式外勞宿舍。行政院公共工程會主...

墾丁南仁湖壽命只剩25年 墾管處雙箭齊發抗陸化

墾丁國家公園南仁山生態保護區內的南仁湖，是國家級重要濕地，近年來在自然演替下面臨陸化危機，墾管處委託學者調查發現，最快再...

加強防疫 高雄區里業務會報暫緩舉行

高雄市長韓國瑜此前多次到各區參加里業務會報，與各區里長、市政顧問及婦參委員直接溝通、互動式討論，但因應疫情，市府決定將暫...

高市仁武、大社戶政所慶賀整併 新人登記有好禮

高雄市仁武區與大社區戶政事務所昨日起整併作業，另方面仁武區人口數也在近日突破9萬人，為慶賀雙喜臨門，仁武戶政所今起推出「...

高雄捷運黃線民調 7成4支持五甲線

高雄市政府推動辦理捷運黃線計畫，目前已著手進行綜合規畫作業，針對部分民眾要求評估行經保泰路取代五甲二路可行性，高市府日前...

防止疫情 高市老人中心、社區關懷據點、長青課程暫停

新冠肺炎確診病例持續攀升，為避免長輩群聚感染，高雄市政府社會局宣布即起至5月3日，相關長輩服務措施暫停開放，包括19處老...

影／守在第一線堵疫情 抗疫背後的醫護英雄超辛苦

南台灣炎熱的午後時光，一台救護車響起急促的警報聲駛進高醫急診室外，全副武裝的醫護人員繃緊神經，車上的年輕女子緩慢走下車，...

高雄鳳梨三月入產期 產銷措施多管齊下 紓解壓力

氣候轉南風，鳳梨轉黃澄，高雄的鳳梨開始進入產期，預估今年產量將達5.6萬公噸。大陸是台灣鳳梨最主要的外銷市場，受到新冠肺...

阿中部長加油！高雄這家炒飯優惠醫護人員半價

高雄市三民區一家專賣炒飯、炒麵的店，看到衛福部長陳時中和醫護人員為台灣防疫工作盡心盡力，內心十分感動，今天起只要醫護人員...

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

北市又有居家檢疫失聯者 號召全民協尋「陳冊」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。