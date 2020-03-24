屏東黃金地段旁墾丁國小 校舍改建掀圖利財團陰謀論

位處墾丁大街精華路段旁的屏東縣恆春鎮墾丁國小，因校舍老舊縣府規畫重建，考量不讓大街商業活動影響教學品質，且地底可能有史前遺址，縣府規畫和墾管處換地重建，卻引發當地居民「為財團圈地解套」質疑，日前召開說明會時，居民幾乎一面倒地要求原地重建；教育處表示會尊重地方聲音，但學校用地不可能做商業用途，「圖利財團」之說實屬無稽。

有百餘年歷史的墾丁國小，因校舍老舊縣府規畫重建，由於該校位處商業活動密集的墾丁大街旁，為提升學生的教學品質，加上校地地基座落珊瑚礁石區，地底可能有史前遺址，原地重建的工程變數多，縣府和墾管處洽談易地建校可能，墾丁牌樓後方墾管處所有的停車場成為不錯選項，縣府希望可打造兼具國際與科技的「生態森林小學 」，但當地居民質疑「為財團圈地解套」多表態反對。

墾丁里長張昌益說，墾丁教師會館BOT案，得標的飯店遲遲未動，就是卡在停車場不足，一旦和墾管處易地重建，難保不是為了財團解套，為杜攸攸之口，原地重建即可；墾丁商圈發展協會理事長柯義忠說，墾丁國小打造融入海洋生態的特色小學，現址就在海邊，符合學校特色，重建只建1樓不必挖地基，工程問題不大，學校大門改到教師宿舍旁的大灣路，即可避開墾丁大街。

律師張怡認為，學生需要安心上課的地點，如果大街夜市或財團影響校園，應該是移走它們並非校舍；利益龐大的校地，確實成為居民質疑遷校重建的動機，縣府應優先考慮原地重建方案。

「教育立場只考慮怎麼做對孩子學習更有利！」教育處長江國樑表示，原地重建及換地遷建，都是選項，會尊重當地民意，但這和教師會館BOT開發案，兩者毫無相關，「圖利財團」之說實屬無稽，縣府評估未來能提供學童更佳學習環境，才提出構想與地方討論，也會尊重地方民意。