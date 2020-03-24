黃明志「出去走走」MV 拿下YouTube觀看人次冠軍

馬來西亞歌手黃明志創作、自導自演的2020高雄觀光主題曲「出去走走」MV，21日晚上8點30分全球首播後，短短2日便突破124萬觀看人次，並登上本周台灣區YouTube觀看人次第一名；另高雄旅遊網臉書一周互動數逾20萬人次，榮登六都旅遊網站第一。

高雄市觀光局長邱俊龍表示，隨著黃明志「出去走走」MV在全球熱播，成功吸引遊客關注高雄，歡迎各地遊客在清明連假，一起來高雄走走，到各景點打卡宣傳。邱並強調，高雄觀光產業已都做好相關防疫措施，民眾可安心來高雄旅遊。

觀光局也搭配黃明志的MV，規畫高雄玩法全攻略，邀民眾一起來高雄追尋黃明志的蹤跡。

如一日遊可參考「蓮潭低碳好玩卡」，在MV裡蓮池潭龍虎塔拍照打卡。二日遊可參考「輕軌周遊二日好玩卡」遊程，到MV裡鳳山區的衛武營迷迷村、中央公園來杯拉花拿鐵、鹽埕區品嚐正港老味鴨肉、到棧貳庫搭乘純白旋轉木馬等。

三日遊可參考東高雄的「東高慢食旅」，在美濃及六龜區的美景及廟宇間，或岡山區的崗山之眼登高望遠及在茂林區體驗原民文化及美食等。

高雄觀光主題曲「出去走走」：https://bit.ly/2J1BADn

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