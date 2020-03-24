高市全台首座綠建築化身外勞宿舍？工程會主委喊卡

高市環保科學園區內的綠環境館閒置9年成為「蚊子館」，高市府經發局近日即將委外，可能成為複合式外勞宿舍。行政院公共工程會主委吳澤成今日南下，建議針對功能與需求來做長久活化使用，拆除標售土地也可列入考量，「不要為了使用而使用」。經發局表示，會依照今天決議進行評估與辦理。

行政院早年在高雄、台南、桃園與花蓮四地推動環保科技園區，高市設在本洲工業區，並獲得環保署補助4億興建環科大樓（綠環境館）與實驗廠房，1樓是展示館。相關計畫在100年終止，綠環境館僅使用5年，之後卻閒置9年之久，因租金太高一直流標，公共工程委員會列管多年。

綠環境館曾是全台首座綠建築，但現今屋頂漏水、地板鬆動、展示設施廢棄不用，殘破現象令外界憂心，今天上午，立委邱志偉邀請公共工程會主委吳澤成、環保署與市府經發局人員協商綠環境館何去何從。

經發局人員指出，綠環境館的修繕經費多達1.6億元，去年10月，高市府開座談會，有廠商希望租來當外勞宿舍，但後來因為租金太高卻步，為此相關單位設法解套，年租金降至 372萬元，預計近日上網公告委外營運；有廠商希望規畫結合餐廳、健身房與購物商場的外勞宿舍，也曾思考是否直接拆除效益較高。

邱志偉表示，大樓閒置讓人看一次、痛心一次，政府花大錢補助卻用來外勞宿舍的正當性不足，也太可惜，岡山區公所、戶政所等機構空間不足，可考慮成立岡山地區綜合行政中心或讓社福機構進駐。

吳澤成表示，花蓮環科園區已有失敗前例，希望閒置空間依功能與需求做長久活化，千萬不要為使用而使用、為活化而活化，建請經發局先調整好再來發包，行政中心、社福機構或拆除標售等用途都可納入評估。