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注意囉！台金清明加班機來了 明天開放訂位

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府表示，為因應鄉親返鄉祭祖機位需求，將加開清明台金加班機，預計加開4月2日(四)立榮15:10臺北起飛班機計1架次，雙向提供140座位數。記者蔡家蓁／攝影
縣府表示，為因應鄉親返鄉祭祖機位需求，將加開清明台金加班機，預計加開4月2日(四)立榮15:10臺北起飛班機計1架次，雙向提供140座位數。記者蔡家蓁／攝影

下週就是清明連假，為因應鄉親返鄉祭祖機位需求，縣府今天表示，將加開清明台金加班機，預計加開4月2日(四)立榮15:10臺北起飛班機計1架次，雙向提供140座位數，並訂於明（25)日上午9時開放民眾訂位，提醒還沒訂到機位的民眾，要記得把握良機。

縣府觀光處表示，民航局第3波加班機開放訂位後，近期仍有鄉親反映未訂到機位，金門縣長楊鎮浯特別重視並指示觀光處於3月16日至20日進行未訂妥機位調查，並據與航空公司協調此波加班機，以滿足鄉親需求。

此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空之心理準備，提醒民眾儘早作好準備，以免向隅。縣府4月1日至2日將於台灣西部各大機場、4月5日及6日於金門機場設置鄉親服務臺，派員密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機以疏運旅客。

鄉親於訂票確定後，請於3日內依航空公司的通知或指示期限開立機票，同時特別呼籲此波加班機開立機票與限制規定與前3次管制期間訂票作業規定與程序一樣，即109年清明管制期間台金航線(109年4月1日至3日台灣往金門及109年4月4日至6日金門往台灣)，針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。

金門縣政府觀光處今天表示，清明加班機將於明天開放訂位，提醒有需求的民眾，記得多加利用。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府觀光處今天表示，清明加班機將於明天開放訂位，提醒有需求的民眾，記得多加利用。記者蔡家蓁／攝影

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