注意囉！台金清明加班機來了 明天開放訂位

下週就是清明連假，為因應鄉親返鄉祭祖機位需求，縣府今天表示，將加開清明台金加班機，預計加開4月2日(四)立榮15:10臺北起飛班機計1架次，雙向提供140座位數，並訂於明（25)日上午9時開放民眾訂位，提醒還沒訂到機位的民眾，要記得把握良機。

縣府觀光處表示，民航局第3波加班機開放訂位後，近期仍有鄉親反映未訂到機位，金門縣長楊鎮浯特別重視並指示觀光處於3月16日至20日進行未訂妥機位調查，並據與航空公司協調此波加班機，以滿足鄉親需求。

此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空之心理準備，提醒民眾儘早作好準備，以免向隅。縣府4月1日至2日將於台灣西部各大機場、4月5日及6日於金門機場設置鄉親服務臺，派員密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機以疏運旅客。