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墾丁南仁湖壽命只剩25年 墾管處雙箭齊發抗陸化

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
墾丁國家公園南仁山生態保護區的南仁湖，學者發現最快再25年會因淤泥填滿消失，墾管處放棄「養牛吃草」計畫，改採人工清淤和改善水閘門雙管齊下抗陸化。圖／墾管處提供
墾丁國家公園南仁山生態保護區的南仁湖，學者發現最快再25年會因淤泥填滿消失，墾管處放棄「養牛吃草」計畫，改採人工清淤和改善水閘門雙管齊下抗陸化。圖／墾管處提供

墾丁國家公園南仁山生態保護區內的南仁湖，是國家級重要濕地，近年來在自然演替下面臨陸化危機，墾管處委託學者調查發現，最快再25年就會因淤泥填滿消失；在人為介入維持或任其自然演替消失2個選項中，墾管處原計畫以「養牛吃草」減緩陸化現象，但恐遭致違反國家公園法「不得放牧牲畜」法規質疑，改採人工清淤和改善水閘門雙管齊下抗陸化。

位於屏東縣滿州鄉的南仁山生態保護區，早期並無湖泊，山谷漥地因長期匯聚雨水和山泉水而成，由4個大小不一的湖泊形成，又以20多公頃的南仁主湖面積最大，也是最大靜水生態系統，周邊低矮丘陵地是典型的季風熱帶雨林，木生植物和湖濱植物多達215種，水域是雁鴨、鷺科的食物來源，動植物生態豐富，已被列為國家級重要濕地，但從20年前開始淤積陸化。

墾管處委託台灣濕地學會調查陸化原因，發現沉積物來自於鋪地黍跟李氏禾的腐植質，以每月沉積物累積約0.45公分做估算，估計南仁湖主湖的壽命只剩25年，其餘小湖會更早；學者對人為介入維持或任其自然演替消失各有立場，有人認為南仁湖當初是因出水口阻塞而形成，主張任其自然消失，墾管處認為已被列為國家級重要濕地，決定採輕微的人為干預減緩淤積速率。

學者建議以租用方式引進水牛吃掉淺水域的大型禾草，水牛也會將沉降的有機物踏實，改變微棲地，可增加棲地多樣性；墾管處之前計畫採納以養牛吃草方式減緩陸化，但被質疑違反國家公園法有「不得放牧牲畜」規定，墾管處評估早期南仁湖曾有40至50頭水牛，排遺卻會增加營養鹽使得優養化更嚴重，因此放棄養年吃草，去年起雇用小怪手持續清淤外，今年並投入200萬元改善水閘門，除了維持湖面水位，雨季時還有將沉積沙排出減緩陸化功能。

墾管處 濕地 國家公園

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