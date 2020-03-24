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加強防疫 高雄區里業務會報暫緩舉行
高雄市長韓國瑜此前多次到各區參加里業務會報，與各區里長、市政顧問及婦參委員直接溝通、互動式討論，但因應疫情，市府決定將暫緩舉辦，待疫情趨緩後，再擇期舉辦。
市府至今已至新興區、美濃區、仁武區、楠梓區及大寮區等公所，舉辦12場里業務會報，市長韓國瑜也多次出席傾聽地方心聲。
民政局表示，韓國瑜昨主持第13次「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議時，表示因應清明假期疫情高峰及居家檢疫人數激增，因此就防疫角度，近期由民政局規劃之各行政區里業務會報亦將暫緩舉辦，待疫情趨緩後，再擇期舉辦。
另有關各區里長建議事項，民政局表示，已納入市府研考會線上即時服務系統，由市府追蹤列管各局處辦理情形。
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