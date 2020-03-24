高市仁武、大社戶政所慶賀整併 新人登記有好禮

高雄市仁武區與大社區戶政事務所昨日起整併作業，另方面仁武區人口數也在近日突破9萬人，為慶賀雙喜臨門，仁武戶政所今起推出「仁武大社．戶結良緣」主題展，即日起至3月底，來仁武登記結婚的新人能獲得一份喜袋組。

昨天起，高市33個戶政事務所、7個戶政辦公處整併成18個事務所、22個辦公處，仁武、大社2戶所整合成1所，原仁武戶政事務所改為仁武戶政事務所本部，大社戶政事務所更名大社辦公處，隸屬仁武戶所管轄。

仁武戶政所指出，仁武戶所近日喜事不斷，去年8月慶祝8萬8888人設籍仁武區，不到半年，設籍人口數突破9萬，繼續往10萬大關邁進。為慶賀兩地整併，仁武所推出「仁武大社．戶結良緣」主題展，展出戶政舊照，以及往日戶口查對與到校發證等珍貴歷史畫面。

仁武戶所主任蘇麗清表示，仁武戶所喜上加喜，整併後人口數及區域幅員增加，同仁服務量能提升，不過服務品質不打折，為呼應戶結良緣主題，即日起到3月底，只要在仁武戶所登記的新人都能獲贈一份祝福喜袋。