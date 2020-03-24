高雄捷運黃線民調 7成4支持五甲線

高雄市政府推動辦理捷運黃線計畫，目前已著手進行綜合規畫作業，針對部分民眾要求評估行經保泰路取代五甲二路可行性，高市府日前問卷調查結果出爐，有7成4贊成五甲二路原方案，市府將再做最後評估，以確定路線方案。

高雄捷運黃線計畫，去年5月24日可行性研究報告書經行政院核定，同年6月初進行綜合規畫作業，並辦理鳥松區、鳳山區及三民區等3場地方說明會，9月21日辦理公聽會、10月24日辦理苓雅、新興及前鎮區聯合地方說明會等共4場說明會及1場公聽會。

與會民眾及民意代表支持黃線興建，但對於捷運黃線出入口、設站位置、轉乘及TOD等議題表達關切，並對於路線行經鳳山五甲路段，提出恐路寬不足、商圈受影響及道路用地未徵收等疑義，要求評估行經保泰路的可行性。

因此市府委託世新大學民意調查研究中心進行問卷調查，以黃線行經五甲二路方案（原方案）與保泰路方案（替代方案）沿線兩側500公尺所涵蓋行政里門牌為對象進行普查，最後回收5632份有效樣本，結果以五甲二路方案相對保泰路方案，較受到居民支持。

捷運局表示，在所有已回覆的受訪者中，74.4%較傾向贊成五甲二路方案，22.2%較傾向贊成保泰路方案，3.4%兩個方案都不贊成或未表示意見。整體而言，受訪民眾較偏向支持已核定的高捷黃線五甲二路方案。市府將再做最後評估並確定路線方案。

捷運局表示，捷運黃線綜合規畫報告預定今年3月底提報交通部，進行環境影響評估及都市計畫變更送審作業，全線預計民國111年開工，117年完工通車。