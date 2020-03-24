快訊

允許追蹤用戶手機定位？以色列防疫緊急法案惹議

武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄捷運黃線民調 7成4支持五甲線

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市政府推動辦理捷運黃線計畫，目前已著手進行綜合規畫作業，針對部分民眾要求評估行經保泰路取代五甲二路可行性，高市府日前問卷調查結果出爐，有7成4贊成五甲二路原方案，市府將再做最後評估，以確定路線方案。

高雄捷運黃線計畫，去年5月24日可行性研究報告書經行政院核定，同年6月初進行綜合規畫作業，並辦理鳥松區、鳳山區及三民區等3場地方說明會，9月21日辦理公聽會、10月24日辦理苓雅、新興及前鎮區聯合地方說明會等共4場說明會及1場公聽會。

與會民眾及民意代表支持黃線興建，但對於捷運黃線出入口、設站位置、轉乘及TOD等議題表達關切，並對於路線行經鳳山五甲路段，提出恐路寬不足、商圈受影響及道路用地未徵收等疑義，要求評估行經保泰路的可行性。

因此市府委託世新大學民意調查研究中心進行問卷調查，以黃線行經五甲二路方案（原方案）與保泰路方案（替代方案）沿線兩側500公尺所涵蓋行政里門牌為對象進行普查，最後回收5632份有效樣本，結果以五甲二路方案相對保泰路方案，較受到居民支持。

捷運局表示，在所有已回覆的受訪者中，74.4%較傾向贊成五甲二路方案，22.2%較傾向贊成保泰路方案，3.4%兩個方案都不贊成或未表示意見。整體而言，受訪民眾較偏向支持已核定的高捷黃線五甲二路方案。市府將再做最後評估並確定路線方案。

捷運局表示，捷運黃線綜合規畫報告預定今年3月底提報交通部，進行環境影響評估及都市計畫變更送審作業，全線預計民國111年開工，117年完工通車。

捷運 世新大學 行政院

延伸閱讀

花蓮議會為防疫休會 高雄議會：等程序委員會決定

居家檢疫高雄陳姓男子趴趴走 衛生局查證20日才入境

影／高雄居家檢疫男趴趴走了200公里到彰化 國道警攔下

居家檢疫高雄男開車趴趴走 國道3號被警查獲可處100萬

相關新聞

影／守在第一線堵疫情 抗疫背後的醫護英雄超辛苦

南台灣炎熱的午後時光，一台救護車響起急促的警報聲駛進高醫急診室外，全副武裝的醫護人員繃緊神經，車上的年輕女子緩慢走下車，...

高雄鳳梨三月入產期 產銷措施多管齊下 紓解壓力

氣候轉南風，鳳梨轉黃澄，高雄的鳳梨開始進入產期，預估今年產量將達5.6萬公噸。大陸是台灣鳳梨最主要的外銷市場，受到新冠肺...

墾丁南仁湖壽命只剩25年 墾管處雙箭齊發抗陸化

墾丁國家公園南仁山生態保護區內的南仁湖，是國家級重要濕地，近年來在自然演替下面臨陸化危機，墾管處委託學者調查發現，最快再...

加強防疫 高雄區里業務會報暫緩舉行

高雄市長韓國瑜此前多次到各區參加里業務會報，與各區里長、市政顧問及婦參委員直接溝通、互動式討論，但因應疫情，市府決定將暫...

高市仁武、大社戶政所慶賀整併 新人登記有好禮

高雄市仁武區與大社區戶政事務所昨日起整併作業，另方面仁武區人口數也在近日突破9萬人，為慶賀雙喜臨門，仁武戶政所今起推出「...

高雄捷運黃線民調 7成4支持五甲線

高雄市政府推動辦理捷運黃線計畫，目前已著手進行綜合規畫作業，針對部分民眾要求評估行經保泰路取代五甲二路可行性，高市府日前...

防止疫情 高市老人中心、社區關懷據點、長青課程暫停

新冠肺炎確診病例持續攀升，為避免長輩群聚感染，高雄市政府社會局宣布即起至5月3日，相關長輩服務措施暫停開放，包括19處老...

阿中部長加油！高雄這家炒飯優惠醫護人員半價

高雄市三民區一家專賣炒飯、炒麵的店，看到衛福部長陳時中和醫護人員為台灣防疫工作盡心盡力，內心十分感動，今天起只要醫護人員...

外籍漁工防疫的奇幻漂流 潘孟安：請中央盡快律定規範

隨著疫情升溫，再加上屏東目前已有3例確診，為了防疫屏東縣政府皆繃緊神經，昨天下午4時，屏東縣長潘孟安在中央流行疫情指揮中...

屏東又添2例境外移入 入境發病後即送醫

繼前天境外移入讓屏東確診人數破蛋後，今天上午根據傳染病統計資料查詢系統更新資料顯示，目前全國新冠肺炎確診數目來到有195...

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

新冠肺炎全國確診數目前有195例，根據傳染病統計資料查詢系統今早最新更新的資料，目前屏東縣從前一天的1例來到3例，目前全...

影／小兒麻痺兼中風 命運擊不倒的黃惠琪賣起單手咖啡

小兒麻痺兼中風的黃惠琪，四肢只剩左手可用，但她不向命運低頭，接受職訓後在自家門前擺個咖啡吧賣手沖咖啡。她泡的咖啡香醇，自...

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

勸辛龍放手？ 柯文哲未答快步參加防疫視訊會議

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。