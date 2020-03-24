高市緩辦區里業務會報 防疫優先

新冠肺炎疫情延燒，高雄市民政局今天表示，配合防疫，近期規劃的各行政區里業務會報將暫緩舉辦，待疫情趨緩後再擇期舉辦。

高雄市長韓國瑜自3月11日起至新興區公所出席區里業務會報後，陸續出席美濃區、仁武區、楠梓區及大寮區等公所舉辦的區里業務會報與基層交換意見。

民主進步黨高雄市議員林智鴻日前指出，目前正值防疫關鍵期，韓國瑜應暫停基層座談，以免讓基層暴露在染疫風險中，若要宣揚政績，貼臉書（Facebook）、傳LINE、上網公告都是方法。

高雄市民政局中午發布新聞稿表示，韓國瑜重視與會各區里長反映事項，會中各區里長建議事項都已納入市府研考會線上即時服務系統，並由市府追蹤列管各局處辦理情形，但配合防疫，即日起暫緩續辦這項區里會報，待疫情趨緩後再擇期舉辦。

民政局指出，韓國瑜先前出席區里業務會報除與各區里長、市政顧問等當地代表面對面溝通互動討論，體察基層需求，並感謝里長配合登革熱及新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情防疫工作及付出。