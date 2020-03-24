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防止疫情 高市老人中心、社區關懷據點、長青課程暫停

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

新冠肺炎確診病例持續攀升，為避免長輩群聚感染，高雄市政府社會局宣布即起至5月3日，相關長輩服務措施暫停開放，包括19處老人活動中心、325處社區照顧關懷據點及所有的長青學苑課程均暫停服務，並視疫情狀況再決定是否恢復。

高雄市社會局表示，高雄市19處老人活動中心為四維長青中心、富民長青中心、宏昌、左營、新興、忠孝、民族、前金、崗山仔中區、高雄公園、南鼓山、中鼓山、旗津、大寮區、鳳山、五甲、阿蓮區、美濃區等老人活動中心及鹽埕老人活動站。

老人活動中心場地提供做為社區照顧關懷據點、長青學苑及文康休閒活動，如閱報、下棋、打桌球、唱卡拉ok等，但因新冠肺炎疫情嚴峻，為保護長輩健康，避免因參加課程、活動而產生群聚感染，社會局決定暫停所有課程及活動，不過如送餐、獨老關懷、電話問安等外展服務仍會持續辦理。

新冠肺炎 高雄市 疫情

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