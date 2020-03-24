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影／守在第一線堵疫情 抗疫背後的醫護英雄超辛苦

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
前鎮消防分隊救護員黃士瑋執行完載運任務後，依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員黃士瑋執行完載運任務後，依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影

南台灣炎熱的午後時光，一台救護車響起急促的警報聲駛進高醫急診室外，全副武裝的醫護人員繃緊神經，車上的年輕女子緩慢走下車，立刻被帶進發燒篩檢站進行處置，救護車上兩名救護員也是全身防護裝備，這時他們必須按照規定消毒車輛後，然後依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。新冠肺炎疫情在全球持續發燒，國內境外移入確診案例激增，這幾天高醫急診室外，天天上演同樣的真實狀況，只要衛生局有通報被隔離的民眾有發燒症狀，就會被帶往發燒篩檢站，負責採檢的醫護人員接手後，同樣也是戰戰競競在戶外篩檢站穿梭在各個隔離帳棚之間，護理師穿上全套防護裝備後，有兩小時的時間都不能喝水及上廁所，炎熱的天氣早就讓身上衣物全濕透，艱苦的工作環境可想而知。

高市消防局前鎮分隊救護員黃士瑋說，最近以來居家隔離民眾因為發燒需要送篩檢站的狀況有增多趨勢，他們的工作是專責載運這些疑似病患，過去曾經經歷SARS疫情，黃士瑋說現在的防護裝備與科技比過去更好，只要按照標準程序，基本上不會有感染的危險，只是工作起來真的蠻累的，因為只要值勤，一整天都要不斷穿脫身上的防護衣，有時身上的汗水還來不及乾又要開始值勤，希望這波疫情能早點趨緩。

高醫急診部護理師黃琤如坦言這段期間真得很辛苦，每天在中午大太陽底下頂著30幾度高溫，穿著密不透風的防護衣幫病人量血壓，抽血做檢查等等，一個早上不能喝水，也不能上廁所，脫下口罩及面罩後，看到自己臉上美麗的勒痕與狼狽濕透的頭髮，都快認不出自己，她說這是以前從來沒有過的經驗，但是有團隊一起奮戰，會有哪種共同對抗疫情的動力，身為第一線醫護人員，疫情有需要還是會盡全力工作，家人也知道在急診室工作的危險性，也特別提醒要注意安全，雖然辛苦又悶熱，很多病患都會當面跟他們道謝，讓大家都感覺很窩心，也暫時忘卻工作辛勞。

台灣的新冠肺炎疫情相較於全球，相對控制在比較穩定情況，除了政府積極抗疫外，背後基層警消與醫護人員的辛苦流汗付出，絕對是戰勝這波疫情的最大功臣。

高醫急診部護理師黃琤如（左），王閔君（右）每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，脫下全套防護衣後臉上滿是口罩的美麗勒痕與狼狽濕透的頭髮。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師黃琤如（左），王閔君（右）每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，脫下全套防護衣後臉上滿是口罩的美麗勒痕與狼狽濕透的頭髮。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，下班後才能脫下全套防護衣。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，下班後才能脫下全套防護衣。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員執行完載運任務後，兩人互相幫忙依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員執行完載運任務後，兩人互相幫忙依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員黃士瑋（左）、邱騰興（右）執行完載運任務後，卸下全身裝備早就滿身大汗。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員黃士瑋（左）、邱騰興（右）執行完載運任務後，卸下全身裝備早就滿身大汗。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員邱騰興（左）、黃士瑋（右）執行完載運任務後，兩人互相幫忙依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員邱騰興（左）、黃士瑋（右）執行完載運任務後，兩人互相幫忙依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影
執行載運的救護車救護員全身穿著全套防護裝備，必須開窗減少感染風險。記者劉學聖／攝影
執行載運的救護車救護員全身穿著全套防護裝備，必須開窗減少感染風險。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員邱騰興（右）、黃士瑋（左）執行完載運任務後，兩人互相幫忙依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員邱騰興（右）、黃士瑋（左）執行完載運任務後，兩人互相幫忙依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師黃琤如（左）、王閔君（右）每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師黃琤如（左）、王閔君（右）每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，脫下全套防護衣後臉上滿是口罩的美麗勒痕與狼狽濕透的頭髮。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，脫下全套防護衣後臉上滿是口罩的美麗勒痕與狼狽濕透的頭髮。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師王閔君每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，下班後才能脫下全套防護衣。記者劉學聖／攝影
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救護車載著疑似發燒的居家隔離病患駛進高醫急診室外，全副武裝的醫護人員立刻繃緊神經準備進行處置。記者劉學聖／攝影
救護車載著疑似發燒的居家隔離病患駛進高醫急診室外，全副武裝的醫護人員立刻繃緊神經準備進行處置。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師黃琤如每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，脫下全套防護衣後臉上滿是口罩的美麗勒痕與狼狽濕透的頭髮。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師黃琤如每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透，脫下全套防護衣後臉上滿是口罩的美麗勒痕與狼狽濕透的頭髮。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師黃琤如（左），王閔君（右）每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師黃琤如（左），王閔君（右）每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在豔陽下工作全身早濕透。記者劉學聖／攝影
執行載運的救護車救護員全身穿著全套防護裝備，必須開窗減少感染風險。記者劉學聖／攝影
執行載運的救護車救護員全身穿著全套防護裝備，必須開窗減少感染風險。記者劉學聖／攝影
執行載運的救護車救護員全身穿著全套防護裝備，必須開窗減少感染風險。記者劉學聖／攝影
執行載運的救護車救護員全身穿著全套防護裝備，必須開窗減少感染風險。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
執行完載運任務後，救護員必須按照規定進行車輛消毒，才能再執行下一趟任務。記者劉學聖／攝影
執行完載運任務後，救護員必須按照規定進行車輛消毒，才能再執行下一趟任務。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員執行完載運任務後，必須按照規定進行車輛消毒，才能再執行下一趟任務。記者劉學聖／攝影
前鎮消防分隊救護員執行完載運任務後，必須按照規定進行車輛消毒，才能再執行下一趟任務。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影
高醫急診部護理師每天都要在急診發燒篩檢站工作數小時，在南台灣豔陽下穿著全套的防護裝備幫病患量血壓、送檢體，辛勞可想而知。記者劉學聖／攝影

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