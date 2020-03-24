影／守在第一線堵疫情 抗疫背後的醫護英雄超辛苦
南台灣炎熱的午後時光，一台救護車響起急促的警報聲駛進高醫急診室外，全副武裝的醫護人員繃緊神經，車上的年輕女子緩慢走下車，立刻被帶進發燒篩檢站進行處置，救護車上兩名救護員也是全身防護裝備，這時他們必須按照規定消毒車輛後，然後依序將身上的外科口罩、面罩、手套、腳套、髮帽以及最後的Ｎ９５口罩一一脫下，並且每脫一件都要用酒精消毒一次。新冠肺炎疫情在全球持續發燒，國內境外移入確診案例激增，這幾天高醫急診室外，天天上演同樣的真實狀況，只要衛生局有通報被隔離的民眾有發燒症狀，就會被帶往發燒篩檢站，負責採檢的醫護人員接手後，同樣也是戰戰競競在戶外篩檢站穿梭在各個隔離帳棚之間，護理師穿上全套防護裝備後，有兩小時的時間都不能喝水及上廁所，炎熱的天氣早就讓身上衣物全濕透，艱苦的工作環境可想而知。
高市消防局前鎮分隊救護員黃士瑋說，最近以來居家隔離民眾因為發燒需要送篩檢站的狀況有增多趨勢，他們的工作是專責載運這些疑似病患，過去曾經經歷SARS疫情，黃士瑋說現在的防護裝備與科技比過去更好，只要按照標準程序，基本上不會有感染的危險，只是工作起來真的蠻累的，因為只要值勤，一整天都要不斷穿脫身上的防護衣，有時身上的汗水還來不及乾又要開始值勤，希望這波疫情能早點趨緩。
高醫急診部護理師黃琤如坦言這段期間真得很辛苦，每天在中午大太陽底下頂著30幾度高溫，穿著密不透風的防護衣幫病人量血壓，抽血做檢查等等，一個早上不能喝水，也不能上廁所，脫下口罩及面罩後，看到自己臉上美麗的勒痕與狼狽濕透的頭髮，都快認不出自己，她說這是以前從來沒有過的經驗，但是有團隊一起奮戰，會有哪種共同對抗疫情的動力，身為第一線醫護人員，疫情有需要還是會盡全力工作，家人也知道在急診室工作的危險性，也特別提醒要注意安全，雖然辛苦又悶熱，很多病患都會當面跟他們道謝，讓大家都感覺很窩心，也暫時忘卻工作辛勞。
台灣的新冠肺炎疫情相較於全球，相對控制在比較穩定情況，除了政府積極抗疫外，背後基層警消與醫護人員的辛苦流汗付出，絕對是戰勝這波疫情的最大功臣。
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