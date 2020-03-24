高雄鳳梨三月入產期 產銷措施多管齊下 紓解壓力

氣候轉南風，鳳梨轉黃澄，高雄的鳳梨開始進入產期，預估今年產量將達5.6萬公噸。大陸是台灣鳳梨最主要的外銷市場，受到新冠肺炎疫情影響，物流受阻加上民生消費意願降低，直接影響台灣果品外銷情形。近日大陸疫情趨緩，高雄市農業局除加強銷陸之外，研擬產銷方案，包括高雄首選電商平台促銷方案、國中小學校學童午餐獎勵方案、採購加工計畫，多管齊下紓解盛產壓力。

農業局說，高雄鳳梨種植面積達1500公頃以上，產量約5.6萬公噸，主要產區集中在大樹、大寮及內門，產季從三月下旬一直持續到六月。

去年高雄鳳梨外銷量達6140公噸，其中外銷中國大陸達6071公噸，占外銷量9成8以上。受新冠肺炎疫情影響，鳳梨外銷受阻嚴重，今年高雄1到2月鳳梨外銷量累計為475公噸，僅去年同期一半，二月底大陸企業陸續開工，原本的道路限行與封鎖措施也逐漸解禁，三月高雄鳳梨出口大陸的數量已經開始回升，迄今已達730公噸，預估三月底可突破800公噸，鳳梨出口可望逐步恢復正常。

高雄市農業局長吳芳銘表示，已研擬鳳梨產銷的配套措施，包括提高外銷獎勵價格，鼓勵貿易商分散市場，降低風險；此外，辦理鳳梨採購加工補助，期望為高雄的鳳梨農民及農民團體尋求最大的福利。

高雄市目前已統合農民團體資訊，提供公司、企業團購名單，利用電商平台促銷活動、提供學童午餐截切鮮果等方式消化國內生產量，同時媒合貿易商轉單其他國家，如新加坡、加拿大、日本等國，未來也將努力透過國際展會開拓其他國家市場，尋求更廣大的農產市場。