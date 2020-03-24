中山工商女排奪冠獻旗 韓國瑜頒發50萬元獎金

高雄市中山工商女排勇奪108學年高中排球甲級聯賽冠軍，校長林昭億今天率球隊至高市府市政會議中獻旗，市長韓國瑜在會中表揚並頒發獎金新台幣50萬元。

中山工商女排隊15日於今年「108學年度HVL高中排球甲級聯賽」總決賽上，以凌厲攻勢輕取鶯歌工商獲得冠軍，奪下隊史第12冠。

韓國瑜上午在市政會議中公開表揚，除了致贈慰勞金並接受球隊獻上冠軍錦旗。韓國瑜還頒發50萬元獎金肯定選手優異表現，也嘉勉選手持續在球場上發光發熱。

中山工商女排隊隊長林靖儀，高一時曾適應不良，教練常跑屏東與她的父母對林靖儀加以鼓勵，如今脫胎換骨有大將之風，在高中最後一年帶領學妹奪金圓夢。

林昭億表示，女排校隊歷經不斷訓練及絕佳的臨場表現，締造佳績絕非偶然，這份榮耀屬於全體隊員，希望藉由獻旗與市民分享榮耀與喜悅。