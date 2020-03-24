大氣穩定空品差 高市府促興達電廠配合降載減排

今天清晨、上午大氣穩定，高雄中午前空氣品質差，預估下午才會逐步改善，環保局也啟動應變措施，要求台電興達電廠等配合降載減排，提醒民眾減少非必要戶外活動。

高市環保局上午10時20分發布空氣品質警示表示，由於清晨、上午大氣穩定，空氣品質差，高雄的12個空氣測站，空氣品質指標（AQI）有11站橘色、1站黃色。從台中、高雄至北屏東的污染物都正在累積，空氣品質普遍不佳。

高市環保局啟動應變機制，要求前20大廠商、汽電共生廠及電弧爐業者採取相關應變措施，興達電廠配合階段性降載，燃煤機組一半停機，而工廠堆置場則執行物料加蓋、灑水，並加強道路洗街減少揚塵，以及加強機車路邊攔檢等。

高市環保局預測，空氣品質要等到後天下半天才可能大幅好轉，提醒民眾中午前減少非必要的戶外活動、運動，並記得戴口罩。