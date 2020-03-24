金門縣爭取環保署經費 改善清潔人員作業環境

金門縣環保局今天表示，為加速改善清潔隊部工作環境，縣府向行政院環保署爭取經費，環保署官員這兩天來金實地了解各公所隊部需求，允諾盡力協助優化金門清潔人員作業環境。

環保局發布新聞表示，金門縣政府自2017年9月推動垃圾減量及破袋檢查後，資源回收成效優異，備受環保署肯定；但清潔隊員工作量劇增，加上場地不良問題，工作頗為辛苦。

局長楊建立說，為了照護第一線清潔隊員，縣府去年除了向環保署申請補助清潔人員專業防風防雨透氣外套、輕便工作服、安全鞋、防穿刺手套等各項基本防護配備外，縣長楊鎮浯並指示環保局應積極向環保署爭取經費補助，優化改善各鄉鎮清潔隊隊部設施，提供清潔隊隊員舒適安全的工作環境。

環保局表示，今年度縣府已協助各公所向環保署提出約新台幣1800萬元的補助計畫，為加速推動改善清潔隊部工作環境，環保署23、24日到金門實地了解各公所隊部需求，允諾環保署會盡量支持金門縣清潔人員作業環境改善及優化。

縣府表示，未來仍將繼續爭取環保署補助，讓所有辛勞的清潔隊員，都能有更好、更安全的工作環境。