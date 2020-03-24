高雄MeNGo月票 票價優惠最高省50%

高雄市府宣布3月29日至9月30日，購買MeNGo月票有優惠，不限次數搭乘捷運、輕軌及公車的「無限暢遊」及「公車暢遊」、「公車+客運暢遊」及「渡輪暢遊」等4種套票，依不同類型的月票，優惠金額有200元、249元，最高省50%。

高雄市交通局表示，高雄市有捷運、公車、渡輪、輕軌、共享電動機車、公共自行車等多元運具，高雄市2018年10月推出MeNGo交通卡，MeNGo交通月票可搭乘所有運具，累計售出98000多張。

高市府表示，因應疫情期間民眾通勤通學需求，未來6個月，使用MeNGo卡，可以享有月票價格(無限暢遊方案：全票原價1499元、優惠價1299元；學生票原價1299元、優惠價1099元。公車暢遊：全票原價479元、優惠價279元；學生票原價399元、優惠價199元。公車+客運暢遊：全票原價1499元、優惠價1250元；學生票原價1299元、優惠價1050元。渡輪暢遊：全票原價1800元、優惠價1600元；學生票原價1600元、優惠價1400元。)

針對活動開跑前已使用月票者，也提供200元折價券，下次線上購買時可一併折減票價，希望減輕使用月票民眾的負擔，降低使用私人運具所造成的環境汙染及交通事故。

交通局說，因應新冠肺炎疫情，高雄市各公共運輸業者都有加強運具及場站消毒清潔工作，因部分民眾減少外出，從農曆春節連假至今，公共運輸運量已減少2成。

不過，MeNGo月票使用量反而逆勢成長，交通局因此決定針對使用MeNGo月票提供優惠措施。民眾持優惠月票搭乘捷運，平均每趟不到22元、學生族只要18元。交通局也規畫今年暑假推出MeNGo旅遊交通卡，提供旅客透過不同運具選擇玩樂高雄，帶動高雄市觀光產業。

高市府表示，MeNGo卡是結合一卡通的實體票卡，目前提供限量免費辦卡，為節省等待時間，可選擇線上申辦，也可以在線上以信用卡或LINE Pay money支付，詳情歡迎至「MeNGo交通行動服務」官網https://www.men-go.tw/查詢。