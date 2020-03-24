阿中部長加油！高雄這家炒飯優惠醫護人員半價

高雄市三民區一家專賣炒飯、炒麵的店，看到衛福部長陳時中和醫護人員為台灣防疫工作盡心盡力，內心十分感動，今天起只要醫護人員憑證件，餐點一律半價優惠，還大器地說，優惠到疫情結束為止。

店老闆是62歲婦入，經營炒飯專賣店已有11年，附近立志中學不少學生都愛到這家吃炒飯，因為料多，飯量十足，店家牆面也供學生任意塗鴉。

她說，一個月前看到電視天天報疫情，陳時中部長和一線的醫護人員都很辛苦，感到不捨，所以決定要做布條跟旗幟表達支持，只要是醫護人員來店吃炒飯，一律半價招待。

製作標語的廠商小富哥也超挺，一聽到是要聲援醫護的布條，直接表明不收錢，還到工廠取貨，一個下午就馬上拿到布條，並立即協助到店內掛布條。