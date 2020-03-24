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阿中部長加油！高雄這家炒飯優惠醫護人員半價
高雄市三民區一家專賣炒飯、炒麵的店，看到衛福部長陳時中和醫護人員為台灣防疫工作盡心盡力，內心十分感動，今天起只要醫護人員憑證件，餐點一律半價優惠，還大器地說，優惠到疫情結束為止。
店老闆是62歲婦入，經營炒飯專賣店已有11年，附近立志中學不少學生都愛到這家吃炒飯，因為料多，飯量十足，店家牆面也供學生任意塗鴉。
她說，一個月前看到電視天天報疫情，陳時中部長和一線的醫護人員都很辛苦，感到不捨，所以決定要做布條跟旗幟表達支持，只要是醫護人員來店吃炒飯，一律半價招待。
製作標語的廠商小富哥也超挺，一聽到是要聲援醫護的布條，直接表明不收錢，還到工廠取貨，一個下午就馬上拿到布條，並立即協助到店內掛布條。
店家說，今天開始，醫護人員只要憑證件店內所有餐點都半價優惠，且沒有期限，不限品項，半價招待直到疫情結束為止。昨晚已有網友PO在臉書，直說台灣的民間就是人情味十足，也有網友說，一定要捧場！
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