義大護理之家今天起禁探病 三醫院探病管制明起趨嚴
新冠肺炎疫情嚴峻，國內已出現安養機構護理師染疫，各縣市護理之家管理趨嚴。義大醫院表示，義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院，以及義大產後護理之家、義大貝思諾產後護理之家明天（25日）起調整探病時間與人數，其中義大護理之家今天起（24日）謝絕外界所有訪客。
義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院部分，一般病房在每日上午11點到12點；加護病房在每日上午10點半到11點；精神科病房在每日中午12點半到13點半，探視時段至多2名訪客（不輪替），陪伴者限1人。
義大產後護理之家、義大貝思諾產後護理之家，每日上午11點到12點，探視時段限制1名訪客（不輪替），陪伴者限1人，並須持陪伴證。
院方指出，從今天開始，義大護理之家在防疫期間謝絕所有探病，請親友改以電話或視訊探病。
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