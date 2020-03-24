高雄旅宿餐飲業挺醫護 房價3折到店吃炒飯半價

新冠肺炎疫情延燒，高雄多家旅宿、餐飲業陸續力挺醫護人員，除推出房價打3折，免費料多味美餐盒親送醫院打氣，某炒飯業者更掛出為醫護人員加油布條，到店吃炒飯半價招待。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，繼昨天高雄苓雅區一家燒烤店準備大批免費料多味美的餐盒，親送到醫院門口為醫護人員加油打氣，這家位於三民區的炒飯業者也響應力挺醫護人員行動。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋在臉書分享炒飯業者相關訊息，今天並指出「從疫情開始蔓延至今，前線人員的表現，民眾都放在心裡，感恩在心裡。」

張博洋表示，他在這家炒飯店吃了10年，幾天前老闆娘主動問他有沒有認識做布條廠商，原以為是店內要換新招牌，沒想到老闆娘說是要挺衛福部部長陳時中和醫護人員，「被阿中部長圈粉啦」。

張博洋說，老闆娘因看電視擔憂疫情，同時也為第一線辛苦醫護人員感到不捨，於是決定做布條跟關東旗表達支持，並表示只要醫護人員來店吃炒飯，半價招待。

張博洋後續聯繫上製作布條廠商，沒想到廠商一聽到是要聲援醫護人員，當場表明不收錢，贊助包括「陳時中加油、醫護人員加油」、「洗手護台灣、大家都平安」等布條，高掛在炒飯店門外幫醫護人員打氣。

對於炒飯店老闆娘用行動支持醫護人員，張博洋表示，民間就是這樣單純又溫馨，老百姓不懂政治算計，也不在乎權力鬥爭，打開電視看到政治人物的表現，就會給予最直接的支持，或是最無情的批評。