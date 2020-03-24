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外籍漁工防疫的奇幻漂流　潘孟安：請中央盡快律定規範

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安在中央流行疫情指揮中心視訊會議中，向中央要求盡快律定外籍漁工的防疫規範。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安在中央流行疫情指揮中心視訊會議中，向中央要求盡快律定外籍漁工的防疫規範。圖／屏東縣政府提供

隨著疫情升溫，再加上屏東目前已有3例確診，為了防疫屏東縣政府皆繃緊神經，昨天下午4時，屏東縣長潘孟安在中央流行疫情指揮中心視訊會議中，向中央要求盡快律定外籍漁工的防疫規範，此外，還向指揮中心表示應請農委會律定SOP以利防疫及兼顧漁民生計。

每年四、五月黑鮪魚季漁汛期即將到來，但目前中央尚未定義外籍漁工的防疫規範，尤其是隔離14天當中，屬於「居家檢疫」還是「自主健康管理」尚未有清楚的界定，且外籍漁工需隔離期間，也會衝擊到漁船作業及漁民生計。

有鑑於此，屏東縣長潘孟安在會議中表示，請中央盡快律定規範，避免造成防疫漏洞。

潘孟安還說，漁船大多雇用外籍漁工，如果外籍漁工在港口或船上居家檢疫後入境還要隔離14天，嚴重影響漁船作業，在考量防疫重要性及兼顧漁民生計，界定外籍漁工隔離期間為「居家檢疫」或「自主健康管理」，或者在隔離14天後由監管單位核報出港，還需要由指揮中心向農委會商討如何律定相關SOP。

對此，陳時中部長認同潘孟安所提出的外籍漁工問題，若集中檢疫14天完全不能出港，與實務狀況有所違背，但如何將風險降到最低而不影響產業，指揮中心明天將會與農委會討論商討合宜的方法。

屏東縣政府 潘孟安 居家檢疫

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