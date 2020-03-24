全中運是否延期？屏東縣政府與教育部仍需再研議

新冠肺炎疫情在全球肆虐，且在台灣新增病例仍不斷攀升，令屏東縣政府對於即將到來的全國中等學校運動會防疫工作備感壓力，屏東縣長潘孟安在昨天中央流行疫情指揮中心視訊會議時，向中央建議評估是否延期。由於全中運攸關學生升學權益，因此教育部希望提高防疫措施讓全中運如起舉行，對此，指揮官陳時中則請教育部與縣政府仍需研議舉辦的必要性。

在會議討論的過程中，是延期舉辦全中運的問題陷入膠著，盡管在3月17日潘孟安縣長與教育部體育署、衛生福利部代表宣佈全中運如期舉行，並對開幕與閉門賽事以防疫為考量做出改變，但到目前為止全台確診病例仍在不斷升高。

全中運期間，將會湧進自全國各縣市的選手與教練，人數多達1萬6千人，形成大型聚集活動，將令屏東縣政府防疫工作更加嚴峻。

對此，潘孟安在會議上向指揮官陳時中反映了地方憂慮，若全中運要如期舉行，那麼在全中運期間屏東縣內所有的旅館將會額滿，恐怕防疫旅館收容將會成問題，因此，請中央協助提供集中檢疫場所。

關於是否延期一事，教育部回應，全中運有涉及學生升學權益，目前全中運賽事項目中不涉及升學部分已經延期，但攸關學生升學權益、招生入學制度等項目仍需繼續辦理。

教育部認為，採取高標準的防疫措施，如HBL（高中籃球聯賽）、HVL（高中排球聯賽）等，皆不開放民眾和家長進入，以閉門賽的方式。

陳時中則回應，請教育部和縣府再討論舉辦全中運的必要性，若要續辦，地方防疫旅館或檢疫壓力比較大，中央將以集中檢疫所協助縣府，讓賽事順利辦理。