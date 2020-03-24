快訊

病毒宣傳戰！嗆中隱瞞疫情 美發言人：台灣先示警

#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

全中運是否延期？屏東縣政府與教育部仍需再研議

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
潘孟安在會議上向指揮官陳時中反映了地方憂慮。圖／屏東縣政府提供
潘孟安在會議上向指揮官陳時中反映了地方憂慮。圖／屏東縣政府提供

新冠肺炎疫情在全球肆虐，且在台灣新增病例仍不斷攀升，令屏東縣政府對於即將到來的全國中等學校運動會防疫工作備感壓力，屏東縣長潘孟安在昨天中央流行疫情指揮中心視訊會議時，向中央建議評估是否延期。由於全中運攸關學生升學權益，因此教育部希望提高防疫措施讓全中運如起舉行，對此，指揮官陳時中則請教育部與縣政府仍需研議舉辦的必要性。

在會議討論的過程中，是延期舉辦全中運的問題陷入膠著，盡管在3月17日潘孟安縣長與教育部體育署、衛生福利部代表宣佈全中運如期舉行，並對開幕與閉門賽事以防疫為考量做出改變，但到目前為止全台確診病例仍在不斷升高。

全中運期間，將會湧進自全國各縣市的選手與教練，人數多達1萬6千人，形成大型聚集活動，將令屏東縣政府防疫工作更加嚴峻。

對此，潘孟安在會議上向指揮官陳時中反映了地方憂慮，若全中運要如期舉行，那麼在全中運期間屏東縣內所有的旅館將會額滿，恐怕防疫旅館收容將會成問題，因此，請中央協助提供集中檢疫場所。

關於是否延期一事，教育部回應，全中運有涉及學生升學權益，目前全中運賽事項目中不涉及升學部分已經延期，但攸關學生升學權益、招生入學制度等項目仍需繼續辦理。

教育部認為，採取高標準的防疫措施，如HBL（高中籃球聯賽）、HVL（高中排球聯賽）等，皆不開放民眾和家長進入，以閉門賽的方式。

陳時中則回應，請教育部和縣府再討論舉辦全中運的必要性，若要續辦，地方防疫旅館或檢疫壓力比較大，中央將以集中檢疫所協助縣府，讓賽事順利辦理。

屏東縣政府 教育部 升學

延伸閱讀

黃敏惠向陳時中提3項訴求 盼團結戰勝病毒

陳時中駁斥假訊息：台灣離封城還很遠

屏排球聯賽奪佳績 潘孟安頒獎

陳時中登NHK談防疫 台大名醫分享：不要再有人扯後腿

相關新聞

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

新冠肺炎全國確診數目前有195例，根據傳染病統計資料查詢系統今早最新更新的資料，目前屏東縣從前一天的1例來到3例，目前全...

影／小兒麻痺兼中風 命運擊不倒的黃惠琪賣起單手咖啡

小兒麻痺兼中風的黃惠琪，四肢只剩左手可用，但她不向命運低頭，接受職訓後在自家門前擺個咖啡吧賣手沖咖啡。她泡的咖啡香醇，自...

外籍漁工防疫的奇幻漂流　潘孟安：請中央盡快律定規範

隨著疫情升溫，再加上屏東目前已有3例確診，為了防疫屏東縣政府皆繃緊神經，昨天下午4時，屏東縣長潘孟安在中央流行疫情指揮中...

屏東又添2例境外移入 入境發病後即送醫

繼前天境外移入讓屏東確診人數破蛋後，今天上午根據傳染病統計資料查詢系統更新資料顯示，目前全國新冠肺炎確診數目來到有195...

旗山農地轉爐石 環局下月動工清除

高雄市旗山大林農地7年前被業者回填100萬噸轉爐石，逢雨即出現乳白色滲水、農地出現強鹼反應，還汙染高屏溪水質，居民組自救會長期抗爭。高市府環保局核定清運計畫，預計下月動工清除掩埋物。自救會長鄭妙珍欣慰說，農地終於可恢復農用，不再汙染地下水。

美濃郊區咖啡店 業績漲2成

新冠肺炎疫情衝擊多數觀光業，許多風景區遊客數量下滑，但高雄美濃不少咖啡店因位處郊區，空間寬敞，假日吸引遊客湧入開放式空間，業績反而逆勢成長兩成。旗山老街、美濃粄條街與六龜寶來不老溫泉區等地觀光人潮也湧現，但屬室內空間的美濃客家文物館來客數就明顯下滑。

加速亞灣區開發 時代大道西段通車

為健全多功能經貿園區基礎建設，提升招商投資環境，高雄市政府地政局開闢貫穿東西向的交通動脈─時代大道西段，昨天宣布通車，市長韓國瑜形容這是打通亞洲新灣區的任督二脈，還說台北、桃園、新竹如是少林，先發了40、50年，高雄就是武當派，有強大的後發潛力。

屏排球聯賽奪佳績 潘孟安頒獎

國、高中排球聯賽落幕，屏東縣新園國中女排奪下成軍12年來首座冠軍，屏榮高中男排則是暌違29年後，再次抱回高中排球聯賽亞軍。屏東健兒的表現讓人刮目相看，屏東縣長潘孟安昨天頒獎表揚，肯定他們為屏東爭光的拚勁。

高美館將大改造 6月休館至年底

高雄市立美術館展開館內展間改造計畫，預計今年6月休館到年底，下半年也將斥資近2億進行外觀改造，也解決漏水問題。

韓國瑜向中央喊話 高高屏需一處大型收治檢疫中心

中央流行指揮中心午4點與各縣市首長進行防疫視訊會議，高雄市長韓國瑜特別反映，高高屏地區需要一處大型的收治檢疫場所，高雄市...

申請防疫補償金首日 屏東縣有3人完成

屏東縣居家檢疫或隔離688人，申請防疫補償金首日有4人前往鎮鄉市公所臨櫃辦理，其中1人資格不符，受理完成僅3人。

離島超前部署 澎湖縣府宣布25日起異地辦公

考量新冠肺炎確診人數持續上升，澎湖縣府今日開縣務會議為公務人員染疫預作準備。縣長賴峰偉指示，避免員工確診或隔離人數眾多影...

熱門新聞

南投縣居家檢疫暴增466人 沒戴口罩禁入縣府

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

台版小棉堡爆紅亂象 老師吼「魚梯是給人玩的嗎？」

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

完成居檢者今起申請補償金 新竹市8人曾違規外出失格

中市交大2服務中心裝透明隔板 防疫設備升級2.0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。