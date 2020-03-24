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屏東又添2例境外移入 入境發病後即送醫
繼前天境外移入讓屏東確診人數破蛋後，今天上午根據傳染病統計資料查詢系統更新資料顯示，目前全國新冠肺炎確診數目來到有195例，屏東縣則從1例新增到3例。據了解，新增的2例屬境外移入，為一對夫妻自3月12日出國20日返國後，相繼出現症狀，並於23日通報確診，隨即送往負壓隔離病房救治。
據了解，這一對夫妻於3月12日至西班牙旅遊，20日返國後，搭乘防疫計程車返家。返家後，配合政府防疫措施，在家中進行居家檢疫，兩夫妻卻在21日相繼出現發燒與咳嗽的症狀，隨後立即前往醫院救治，並於23日通報確診，雙雙進入負壓隔離病房治療。
經調查，這對夫妻返國後，搭乘防疫計程車返家時已經是深夜，隔日出現症狀即前往醫院治療，過程中無與其他人接觸。
屏東縣政府表示，目前2人已到負壓隔離病房治療，接觸史單純，因此呼籲民眾切勿恐慌，配合中央與縣政府防疫措施，必能克服這次疫情。
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