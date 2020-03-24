影／小兒麻痺兼中風 命運擊不倒的黃惠琪賣起單手咖啡
小兒麻痺兼中風的黃惠琪，四肢只剩左手可用，但她不向命運低頭，接受職訓後在自家門前擺個咖啡吧賣手沖咖啡。她泡的咖啡香醇，自力更生的生命故事更令人動容，有位醫師顧客幫她取店名為「單手咖啡」，意外成為最佳寫照。她說，每天雖然賣得不多，不過結交許多知音，讓她的人生可以更迎向陽光。
「單手咖啡」老闆娘黃惠琪，3歲那年因施打疫苗而左腳蜷縮，成為小兒麻痺患者，儘管行動不便，個性開朗的她，不認為與常人有什麼差異，照常就學、就業，曾從高雄遠赴台中，在法院當約聘人員，後來轉職一般企業。
沒想到43歲那年，有一在租屋處昏厥，隔天才被發現送醫，3天後甦醒時，右手、右腳乏力，經檢查是中風。
「我本來是左腳不方便，現在只剩左手可以動」，黃惠琪說，逢此惡運，起初她很沮喪，返回高雄復健2年多後，驚覺自己的人生不可以只有「復健」這件事，於是她參加高雄市方舟就業服務協會開設的手沖咖啡班學習創業，半年後在自家門前賣咖啡。
由於手腳不方便，黃惠琪僅能靠著左手慢條斯理沖泡咖啡，不過她用心泡的咖啡，獲許多顧客稱讚，有人還喝上癮！其中葉門摩卡是招牌，入喉順口醇濃，像是她的人生，蘊涵著濃郁的生命肌理。
「要扭轉命運，就是要走出來」，黃惠琪說，做生意要面對很多客人，沒有什麼障礙，克服得了一個有心學習的人。「我雖然只有一隻左手，但別人能做的，我很可以」。
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